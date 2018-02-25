Спецслужбы США: Российские хакеры пытались сорвать церемонию закрытия Олимпиады

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По данным американской разведки, представители Государственного разведывательного управления (ГРУ) России в течение февраля получили доступ к 300 компьютерам, которые использовались организаторами Олимпийских игр.

«Мы внимательно наблюдаем за этим, — сказал американский чиновник на условиях анонимности. — Это существенная проблема для Кореи. Но мы поможем корейцам, если они попросят».

Как сообщает источник, хакеры из России взломали олимпийские компьютеры так, как будто атака была произведена из Северной Кореи.

Отметим, что 9 февраля, в день открытия Олимпиады, официальные лица Игр подтвердили факт кибератаки, но отказались обвинить в ней Россию. В тот день были сбои в работе Интернета, систем вещания и сайта Олимпиады. Многие пользователи не смогли распечатать свои билеты на церемонию открытия, в результате чего места на трибунах остались свободными.

В США считают, что кибератаки из России связаны с решением МОК допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских играх в нейтральном статусе.