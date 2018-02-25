Спецслужбы США: Российские хакеры пытались сорвать церемонию закрытия Олимпиады
Спецслужбы США сообщили о том, что российские хакеры намеревались сорвать церемонию закрытия XXIII Зимних Олимпийских игр, сообщает The Washington Post.
По данным американской разведки, представители Государственного разведывательного управления (ГРУ) России в течение февраля получили доступ к 300 компьютерам, которые использовались организаторами Олимпийских игр.
«Мы внимательно наблюдаем за этим, — сказал американский чиновник на условиях анонимности. — Это существенная проблема для Кореи. Но мы поможем корейцам, если они попросят».
Отметим, что 9 февраля, в день открытия Олимпиады, официальные лица Игр подтвердили факт кибератаки, но отказались обвинить в ней Россию. В тот день были сбои в работе Интернета, систем вещания и сайта Олимпиады. Многие пользователи не смогли распечатать свои билеты на церемонию открытия, в результате чего места на трибунах остались свободными.
В США считают, что кибератаки из России связаны с решением МОК допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских играх в нейтральном статусе.
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