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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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25 февраля 2018, 23:37 | Хоккей | Спорт-Экспресс

Американские СМИ назвали оптимальный состав хоккейной сборной России на Олимпиаде

Американское издание ESPN опубликовало оптимальный состав сборной России на Олимпиаде в Пхенчхане, если бы НХЛ отпустила игроков.

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В составе оказались 18 хоккеистов из НХЛ и всего три представителя КХЛ.

Оптимальный состав сборной России по версии ESPN:

нападающие — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Владимир Тарасенко, Владислав Наместников, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Артемий Панарин, Артем Анисимов, Александр Радулов, Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Евгений Дадонов;.

защитники — Иван Проворов, Никита Зайцев, Вячеслав Войнов, Дмитрий Орлов, Алексей Емелин, Дмитрий Куликов;.

вратари — Сергей Бобровский, Андрей Василевский, Семен Варламов.

В число запасных включены Павел Бучневич, Вадим Шипачев, Андрей Марков и Алексей Марченко.
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Хоккей

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