Американские СМИ назвали оптимальный состав хоккейной сборной России на Олимпиаде
Американское издание ESPN опубликовало оптимальный состав сборной России на Олимпиаде в Пхенчхане, если бы НХЛ отпустила игроков.
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В составе оказались 18 хоккеистов из НХЛ и всего три представителя КХЛ.
Оптимальный состав сборной России по версии ESPN:
нападающие — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Владимир Тарасенко, Владислав Наместников, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Артемий Панарин, Артем Анисимов, Александр Радулов, Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Евгений Дадонов;.
защитники — Иван Проворов, Никита Зайцев, Вячеслав Войнов, Дмитрий Орлов, Алексей Емелин, Дмитрий Куликов;.
вратари — Сергей Бобровский, Андрей Василевский, Семен Варламов.
В число запасных включены Павел Бучневич, Вадим Шипачев, Андрей Марков и Алексей Марченко.
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