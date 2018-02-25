Владислав Третьяк: Наши ребята в финале проявили мужество. Все герои!
Россия обыграла Германию в финале Олимпийских игр (4:3 OT), уйдя от поражения на последней минуте третьего периода.
1/24
Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о победе сборной России над Германией (4:3 OT) в финале Олимпийских игр в Пхенчхане.
Я хочу сказать, что наши ребята в финале проявили мужество. Все герои! Поздравляю болельщиков, которые приехали сюда и всех остальных. Мы очень рады, что у нас такая команда.
Отметим, что это олимпийское золото стало первым для отечественного хоккея с 1992 года.
Сборная России ушла от поражения на последней минуте третьего периода.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter