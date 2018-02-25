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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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25 февраля 2018, 23:22 | Олимпизм | Спорт-Экспресс

New York Times: Надпись OAR заменила RUS — словно родилась новая нация

Американское издание New York Times отметило поведение российских болельщиков и спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане.

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В заметке, посвященной россиянам на Играх, говорится, что статус «олимпийских атлетов из России» заставил воспринимать спортсменов по-особому.

— После скандала с допинг-пробами в Сочи казалось, что россиян в Пхенчхане не будет, но мы увидели 169 олимпийских атлетов из России, — говорится в заметке New York Times. — Наблюдение за ними в течение олимпийских двух недель привело к странным выводам. Надписи OAR заменили RUS на их форме — словно родилась новая нация. Вместо национального флага демонстрировался олимпийский.

Российские болельщики взяли на себя обязательство компенсировать мнимую анонимность спортсменов. Фанаты всюду демонстрировали национальную символику. Особенно активными они были на хоккейных матчах.
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