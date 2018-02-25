New York Times: Надпись OAR заменила RUS — словно родилась новая нация
Американское издание New York Times отметило поведение российских болельщиков и спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане.
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Видимо, что-то случилось...
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В заметке, посвященной россиянам на Играх, говорится, что статус «олимпийских атлетов из России» заставил воспринимать спортсменов
— После скандала с
Российские болельщики взяли на себя обязательство компенсировать мнимую анонимность спортсменов. Фанаты всюду демонстрировали национальную символику. Особенно активными они были на хоккейных матчах.
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