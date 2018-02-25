Брюс Будро — о Капризове: Надеюсь, КХЛ завтра распадется
Главный тренер «Миннесоты» Брюс Будро отметил результативность нападающего сборной России и ЦСКА Кирилла Капризова в финале хоккейного турнира Олимпийских игр-2018.
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— Результативность Капризова в финале Игр? Надеюсь, КХЛ завтра распдается, — приводит журналист Майкл Руссо слова Будро.
Напомним, что Капризов в финальном матче с Германией (4:3) записал на свой счет 4 (1+3) очка.
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|25 Февраля, 07:10
|Зрители 5075
|Финал
|Gangneung Hockey Centre
Главные тренеры
|Олег Знарок
|Марко Штурм
Вратари
|Кошечкин В. 58:37 (Кошечкин В. 59:04)
|Аус ден Биркен Д.
|1-й период
|00:15
|Сергей Андронов
|Кристиан Эрхофф
|11:52
|19:59
|Вячеслав Войнов (Н. Гусев, К. Капризов)
|2-й период
|Феликс Шютц (Б. Мацек, П. Хагер)
|29:32
|Патрик Раймер
|29:49
|3-й период
|53:21
|Никита Гусев (К. Капризов, П. Дацюк)
|Доминик Кахун (Я. Элиц, Ф. Мауэр)
|53:31
|Йонас Мюллер (Я. Элиц, Ф. Хердлер)
|56:44
|57:49
|Сергей Калинин
|59:04
|Никита Гусев (К. Капризов, Арт. Зуб)
|Овертайм
|Патрик Раймер
|69:11
|69:40
|Кирилл Капризов (Н. Гусев, В. Войнов)
Статистика
|4
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)