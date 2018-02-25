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25 февраля 2018, 23:12 | Хоккей | Спорт-Экспресс

Брюс Будро — о Капризове: Надеюсь, КХЛ завтра распадется

Главный тренер «Миннесоты» Брюс Будро отметил результативность нападающего сборной России и ЦСКА Кирилла Капризова в финале хоккейного турнира Олимпийских игр-2018.

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© AFP 2018
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— Результативность Капризова в финале Игр? Надеюсь, КХЛ завтра распдается, — приводит журналист Майкл Руссо слова Будро.

Напомним, что Капризов в финальном матче с Германией (4:3) записал на свой счет 4 (1+3) очка.
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25 Февраля, 07:10 Зрители 5075 Финал Gangneung Hockey Centre
Россия 4:3
Овертайм
(1:0, 0:1, 2:2)
Германия
Главные тренеры
Олег Знарок Марко Штурм
Вратари
Кошечкин В. 58:37 (Кошечкин В. 59:04) Аус ден Биркен Д.
1-й период
00:15 Сергей Андронов
Кристиан Эрхофф 11:52
19:59 Вячеслав Войнов (Н. Гусев, К. Капризов)
2-й период
Феликс Шютц (Б. Мацек, П. Хагер) 29:32
Патрик Раймер 29:49
3-й период
53:21 Никита Гусев (К. Капризов, П. Дацюк)
Доминик Кахун (Я. Элиц, Ф. Мауэр) 53:31
Йонас Мюллер (Я. Элиц, Ф. Хердлер) 56:44
57:49 Сергей Калинин
59:04 Никита Гусев (К. Капризов, Арт. Зуб)
Овертайм
Патрик Раймер 69:11
69:40 Кирилл Капризов (Н. Гусев, В. Войнов)
Статистика
4 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Главный судья Марк Лемелин (США)

Хоккей

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