Кто из казахстанцев был ближе к медали на Олимпиаде-2018
Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане (Южная Корея) принесли Казахстану одну медаль — «бронзу» в могуле завоевала фристайлистка Юлия Галышева, сообщает Sports.kz.
Из других результатов можно выделить следующие.
Мужской сборной Казахстана по
Фигуристка Элизабет Турсынбаева расположилась на 12-й позиции в одиночном катании (15-е место в короткой программе, 13-е — в произвольной).
Биатлонистка Галина Вишневская стала 20-й в гонке преследования. Если говорить о главных разочарованиях Олимпиады, то к таковым можно отнести 15-е место лыжника Алексея Полторанина в
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