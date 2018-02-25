Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32670986/
25 февраля 2018, 23:00 | Зимние | Sports.kz

Кто из казахстанцев был ближе к медали на Олимпиаде-2018

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане (Южная Корея) принесли Казахстану одну медаль — «бронзу» в могуле завоевала фристайлистка Юлия Галышева, сообщает Sports.kz.

Из других результатов можно выделить следующие.

Мужской сборной Казахстана по шорт-треку в эстафете в составе Нурбергена Жумагазиева, Абзала Ажгалиева, Дениса Никиши и Еркебулана Шамуханова не хватило одной позиции, чтобы выйти в финал «А» и побороться за медали — в финале «Б» они заняли второе место (общее — шестое).

Фигуристка Элизабет Турсынбаева расположилась на 12-й позиции в одиночном катании (15-е место в короткой программе, 13-е — в произвольной).

Биатлонистка Галина Вишневская стала 20-й в гонке преследования. Если говорить о главных разочарованиях Олимпиады, то к таковым можно отнести 15-е место лыжника Алексея Полторанина в масс-старте — изначально он считался одним из претендентов на «золото», непопадание фристайлиста Дмитрия Рейхерда в главный финал соревнований в могуле и фигуриста Дениса Тена в произвольную программу.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Анна Шевченко: Полторанин шел на золотую медаль Олимпиады

Анна Шевченко: Полторанин шел на золотую медаль Олимпиады

Гонкой на 30 километров среди лыжниц завершилась сегодня Олимпиада-2018 в Пхенчхане для команды Казахстана. Лучший результат в нашей сборной показала ее лидер Анна Шевченко, занявшая 31-е место. После финиша в интервью корреспонденту Vesti.kz лыжница подвела итоги Игр, рассказала о своем прогрессе, а также отметила, что стоит поддержать Алексея Полторанина, оставшегося без медали.
Еще 7 новостей  
25 февраля

Ковалев сравнил силу ударов Головкина и Уорда

«Альваресу нужен был реванш с Головкиным в том же месте не из-за денег». Почему «Канело» желал вернуть бой с GGG в Лас-Вегас

Промоутер Головкина рассказал о судействе реванша Головкин - Альварес
Викторина
На церемонии открытия сборная России шла под олимпийским флагом. А кто нес флаг?