Кто из казахстанцев был ближе к медали на Олимпиаде-2018

Из других результатов можно выделить следующие.

Мужской сборной Казахстана по шорт-треку в эстафете в составе Нурбергена Жумагазиева, Абзала Ажгалиева, Дениса Никиши и Еркебулана Шамуханова не хватило одной позиции, чтобы выйти в финал «А» и побороться за медали — в финале «Б» они заняли второе место (общее — шестое).

Фигуристка Элизабет Турсынбаева расположилась на 12-й позиции в одиночном катании (15-е место в короткой программе, 13-е — в произвольной).