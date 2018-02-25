Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32670870/
25 февраля 2018, 22:51 | Фигурное катание | Чемпионат.com

Боброва — о фото с украинцами: Когда спорт действительно вне политики

Российская фигуристка Екатерина Боброва, выступающая в танцевальном дуэте с Дмитрием Соловьёвым, после церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане сфотографировалась с подругой Евгенией Медведевой и танцорами-олимпийцами из Турции и Украины.

Дуэт Алиса Агафонова/Альпер Учар занял 19-е место, а Александра Назарова и Максим Никитин не смогли квалифицироваться в произвольный танец, став 21-ми.

«Когда спорт действительно вне политики! Было круто!» — написала Боброва на своей странице в «Инстаграм».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Фигурное катание

Еще 7 новостей   Все новости

«Финал Россия – Германия – этим всё сказано. Безобразие, а не Олимпиада»

Эмоции зашкаливают: что творилось в раздевалке сборной России

«Мечта сбылась. Теперь у меня нет мечты». Наши хоккеисты — о своём золоте

New York Post: команда без страны выиграла хоккейное золото
Викторина
На церемонии открытия сборная России шла под олимпийским флагом. А кто нес флаг?