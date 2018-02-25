Боброва — о фото с украинцами: Когда спорт действительно вне политики
Российская фигуристка Екатерина Боброва, выступающая в танцевальном дуэте с Дмитрием Соловьёвым, после церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане сфотографировалась с подругой Евгенией Медведевой и
танцорами-олимпийцами из Турции и Украины.
Дуэт Алиса Агафонова/Альпер Учар занял 19-е место, а Александра Назарова и Максим Никитин не смогли квалифицироваться в произвольный танец, став 21-ми.
«Когда спорт действительно вне политики! Было круто!» — написала Боброва на своей странице в «Инстаграм».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter