Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32670824/
25 февраля 2018, 22:46 | Олимпизм | Спорт-Экспресс

Олимпиада-2018 принесла NBC рекордную прибыль

Олимпиада 2018 года стала для телекомпании NBC четвертой подряд, которую она завершила с прибылью, сообщает в Твиттере журналист ESPN Даррен Ровелл.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AFP 2018
1/40

Доход телесети от трансляции соревнований в Пхенчхане составил, как минимум, 920 миллионов долларов. Эта сумма является рекордной.

Отмечается, что данные не окончательные — они приведены без учета доходов от покупки отдельных трансляций.

Напомним, Олимпиада-2018 прошла в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Победу в медальном зачете одержала Норвегия, завоевавшая 39 (14 золотых, 14 серебряных, 11 бронзовых) медалей. США показали худший результат с 1998 года, выиграв 23 медали при прогнозе в 37 наград (на Играх в Нагано американцы завоевали 13 медалей. — Прим. «СЭ»).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей  
20 февраля

Дичь дня. Загитовой сорвали тренировку

Слетел топ, открылась грудь. Кошмары фигуристов на Олимпиаде (18+)

Канадский журналист пытался высмеять ОАР. И пожалел об этом
Викторина
На церемонии открытия сборная России шла под олимпийским флагом. А кто нес флаг?