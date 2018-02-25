Олимпиада-2018 принесла NBC рекордную прибыль

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Доход телесети от трансляции соревнований в Пхенчхане составил, как минимум, 920 миллионов долларов. Эта сумма является рекордной.

Отмечается, что данные не окончательные — они приведены без учета доходов от покупки отдельных трансляций.

Напомним, Олимпиада-2018 прошла в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Победу в медальном зачете одержала Норвегия, завоевавшая 39 (14 золотых, 14 серебряных, 11 бронзовых) медалей. США показали худший результат с 1998 года, выиграв 23 медали при прогнозе в 37 наград (на Играх в Нагано американцы завоевали 13 медалей. — Прим. «СЭ»).