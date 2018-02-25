Тройка, которая спасла Россию

Игорь ЕРОНКО

Приз MVP турнира, врученный Ковальчуку — это, конечно, глупость, даже с учетом голосования до окончания финала. Илья даже в тройку самых ценных игроков не вошел. В тройку, которая тройкой и являлась. Их свели вместе не сразу. Потребовалось проиграть Словакии. Но когда свели — вопросов по тому, какое звено будет вести команду за собой, больше не возникало.

Самым незаметным в трио был Павел Дацюк. При этом он проделал огромную работу. Игра в две стороны на все 60 метров, акцент на подыгрыш и разгон атаки, поднятые клюшки соперников и организация дополнительного пространства, четкая работа в обороне, позволявшая Никите Гусеву и Кириллу Капризову играть очень высоко в зоне защиты по современным меркам. Что часто приводило к перспективным атакам с ходу. Поскольку Павел легко находил их в средней. Собственно, это единственная тройка, которая без проблем входила в зону атаки с контролем шайбы. Хотя тут и есть заслуга Гусева и Капризова.

И все же когда рядом с тобой играет такой центр, рекордсмен Олимпиад по показателю полезности и по-прежнему лучший универсальный центральный по эту сторону океана, несмотря на растерянное здоровье, — это, по идее, все сильно упрощает. Но только по идее — не в отсутствие активной поддержки защитников. В этом случае нужно что-то придумывать, накручивать, играть нестандартно, отдавать передачи через клюшки, выискивать позицию для броска. И это у Гусева с Капризовым здорово получалось.

Они разные, сильно разные, но здорово друг друга дополняют. Первый — блестящий диспетчер. Далеко не самый скоростной, но компенсирующий это отличным владением клюшки и выдающимся видением поляны. Никита добавил в работе ног, однако до лучших образцов ему никогда уже не добраться. И даже до Кирилла.

Но умение качнуть защитника простым языком тела, сделать ложный показ коньками в духе Малкина, пусть и на чуть другой скорости, показать передачу одному, а сделать другому (он ведь показывал в овертайме финала пас на Войнова, и немцы купились, а вернул Капризову), выдержать сумасшедшую паузу, точно метнуть шайбу в «девять» с небольшой амплитудой и обыграть чисто за счет рук позволяют ему вкупе с тем, что он не опускает головы и все прекрасно видит, быть крайне эффективным.

Капризов играет в другой манере. Он далеко не так ярок, потому что любит и очень хорошо умеет играть без шайбы. Он тоже прекрасно умеет в «отдал — открылся». Он может отдать классную передачу. К слову, подкидка на Гусева в овертайме с возвратом была именно классной. Но он все-таки больше нацелен на отдал — открылся, получил и забил. Быстрый бросок и умение исчезать с радаров защитников в этом сильно помогает. Бросок очень быстрый. Мгновенные решения, самый минимум времени на подготовку, точность. Ему сложно, когда его ограничивают в перемещениях. Дадонова в не очень привычной расстановке «конверт» в большинстве из него пока не получается. Хотя «прятаться», бросать и кататься он умеет даже лучше, чем Евгений.

Они показали себя с самой лучшей стороны. Они взяли это золото. Они показали, что игровички решают. Их должно было быть больше. Но хорошо хоть были эти. Иначе не видать сборной России никакого золота.