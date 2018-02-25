Дацюк и Ковальчук вошли в топ-10 по матчам на Олимпийских играх, обогнав Ягра
Сборная России по хоккею одержала победу над командой Германии (4:3 ОТ) в финале олимпийского хоккейного турнира в Пхёнчхане и завоевала золотые медали.
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Капитан сборной России Павел Дацюк и её форвард Илья Ковальчук провели свои 29-е матчи на Олимпийских играх. По этому показателю спортсмены вошли в топ-10, обогнав Яромира Ягра, Дарюса Каспарайтиса, Саку Койву, Вилле Пелтонена и Йозефа Черны (все — по 28).
Первые два места занимают финские нападающие Раймо Хелминен (39) и Теэму Селянне (37), тройку лучших замыкает немец Дитер Хеген (33). Следом располагаются Йере Лехтинен, Удо Кисслинг (оба — по 32), Властимил Бубник, Свен
Дацюк и Ковальчук играли на пяти Олимпиадах.
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