Бьорндален и Дэли поздравили Бьорген с восьмой золотой медалью Олимпийских игр

После Игр в Южной Корее норвежская лыжница сравнялась с Бьорндаленом и Дэли по количеству выигранных олимпийских наград высшего достоинства и обошла обоих по общему количеству олимпийских медалей.

В общей сложности 37-летняя Бьорген завоевала 15 олимпийских медалей — восемь золотых, четыре серебряных и три бронзовых. У Бьорндалена и Дэли также по восемь золотых наград, но по общему количеству у них на две и три медали соответственно меньше, чем у Бьорген.

«Мои поздравления прекрасной лыжнице и замечательному человеку. Сегодня я особенно горд тем, что я — норвежец», — заявил газете «Дагбладет» 44-летний Бьорндален, не отобравшийся на Олимпиаду-2018, которая могла бы стать для биатлониста седьмой в карьере.

«Она самая тренированная и самая энергичная мама Норвегии. Я впечатлен. Вот уж женщина, так женщина. Поздравления ей от Бьорна со швейцарских горных вершин», — сказал тому же изданию Дэли, который завершил лыжную карьеру в 1999 году из-за тяжелой травмы, имея на счету 12 олимпийских наград.