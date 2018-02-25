Авербух: Поставлю фигуристам РФ твёрдую четвёрку за выступление на ОИ-2018

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«Поставлю нашей команде твердую четвёрку. Не у всех всё получилось, но в целом наши фигуристы выступили очень достойно. Серебряная медаль в командном турнире, бесспорно, очень хороший результат. Теоретически мы могли претендовать и на золото, но могли быть и ниже. Команда очень молодая, и многие выступают впервые на ОИ.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов остались не очень довольны своим результатом в личном турнире. Но в команде они сделали очень много. Это молодая пара, дебютанты, которые приобрели большой опыт. И следующая Олимпиада точно может быть их.

За наших золотых фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву испытал настоящую гордость.

Ситуация у юношей не такая беспросветная, какой была в предыдущие несколько сезонов. Дмитрий Алиев был после короткой программы пятым, общее 7−8-е место. Мы в десятке, на подступах. Перспективы в катании есть и у Миши Коляды, и у Димы.

В целом на этой Олимпиаде чувствовалась сплочённость российской команды. Отдельное спасибо лыжникам, завоевавшим 8 медалей из 17, и хоккеистам, которые поставили не просто победную точку в соревнованиях, а золотой восклицательный знак. То, что в такой борьбе сложился финал, мы его выстояли и нам улыбнулась удача, будет одним из самых ярких воспоминаний ОИ.