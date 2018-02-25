Герои сборной России. Кто выиграл для нас финал Олимпиады

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Страшно представить, что бы было, если бы не эти два молодых таланта. Красноармейский бриллиант и новокузнецкий самородок.

Никита Гусев родился в Москве, а хоккеем начал заниматься в столичной хоккейной школе «Белые Медведи». Затем Гусев попал в систему ЦСКА и сразу стал лидером команды МХЛ «Красная Армия». В 2011 году Никита помог клубу выиграть Кубок Харламова и начал привлекаться в основу ЦСКА. Но в «армейском» клубе не стали возиться с талантливым пареньком и отправили его в скрытую аренду. Гусев оказался сначала на другом конце страны в Хабаровске, а отыграв там полсезона, переехал в Ханты-Мансийск.

В сезоне-2013/14, когда Гусев дебютировал в составе «Югры», в Новокузнецке начала восходить звезда Кирилла Капризова. Один год в «Кузнецких Медведях», и Капризов без колебаний становится основным игроком «Металлурга», для которого воспитание молодых талантов было привычным делом.

Ханты-Мансийск и Новокузнецк воспитали олимпийских чемпионов

Первый год Гусева в Ханты-Мансийске нельзя назвать ярким, но уже со второго сезона он стал настоящим лидером аутсайдера чемпионата КХЛ. Блестящее видение площадки, филигранная техника, прекрасный кистевой бросок — матчи «Югры» стоило смотреть только из-за Никиты.

В то же время 17-летний Капризов всё активнее привлекает к себе внимание игрой за «Кузню». В своём юном возрасте он игрок основного состава клуба КХЛ и новая надежда российского хоккея.

В клубах, которые находились на задворках КХЛ, молодые таланты прошли блестящую школу мужского хоккея, закалились в играх против лучших наших клубов.

Сейчас, когда «Кузни» в КХЛ уже нет, а «Югра», скорее всего, повторит судьбу «Металлурга», этим командам стоит сказать огромное спасибо за воспитание этих парней, у которых в олимпийском финале, несмотря на молодость, оказались самые крепкие нервы.

Стремительный путь наверх

Было понятно, что Гусев и Капризов переросли уровень «Югры» и «Кузни», и эти ребята готовы для действительно больших клубов. Никита, который старше Кирилла на пять лет, первым пошёл на повышение. В сезоне-2015/16 он переезжает в СКА, у которого оказались права на хоккеиста, и сходу становится ключевым игроком питерцев.

Капризов в том же чемпионате выдаёт свой первый блестящий сезон на взрослом уровне, а их звено в «Кузне» с Максимом Казаковым и Райаном Стоа становится одним из самых ярких в лиге. По ходу турнира Кирилл теряет партнёров, которые разбегаются по более успешным командам, а летом и сам Капризов покидает родной город и переезжает в Уфу.

Уже в сезоне-2016/17 никто не воспринимает Гусева и Капризова как молодых зелёных игроков. Никите уже и по возрасту не положено, и он в 24 года приводит СКА ко второму Кубку Гагарина. А 20-летний Капризов мгновенно попадает в первое звено «Салавата», образуя с Линусом Умарком одно из опаснейших сочетаний КХЛ.

Спасибо, что не уехали в НХЛ

Стремительно развивающаяся карьера хоккеистов семимильными шагами вела ребят в лучшую лигу мира. Гусева заждалась «Тампа», задрафтовавшая Никиту ещё в 2012 году, Капризов тремя годами позже стал проспектом «Миннесоты». Но у ребят открылась новая цель, ради которой они решили повременить с отъездом. НХЛ запретила своим игрокам ехать в Пхёнчхан, и стало понятно, что шанс стать олимпийскими чемпионами у Гусева и Капризова появится, только если они останутся в КХЛ.

Гусев и так находился максимально близко к олимпийской сборной, а Капризов после успешного сезона в Уфе переехал поближе к тренерскому штабу национальной команды, став хоккеистом ЦСКА.

Но оба талантливых хоккеиста до поры до времени не играли за сборную на крупных международных турнирах. Дебют Гусева состоялся только на прошлом чемпионате мира, где Никита сразу же стал четвёртым бомбардиром. А вот Капризова в последний момент отцепили от той команды, посчитав, что время Кирилла ещё не пришло. Таким образом, к Олимпиаде в Пхёнчхане Капризов подошёл, имея за плечами лишь восемь матчей Евротура.

Что бы мы без них делали

Путь сборной России на Олимпиаде, казалось, был устлан красной ковровой дорожкой, которая вела к золоту. И без того достаточно простая сетка плей-офф в итоге привела к финалу с Германией. На этот матч наша сборная должна была выходить уверенной в своих силах, но миллионы россиян, заждавшихся больших побед в хоккее, увидели довольно странное зрелище. Российская сборная, тщательнее всех других команд готовившаяся к Олимпиаде, в решающем матче вдруг стала откровенно нервничать. Особенно дико это было видеть на фоне спокойно игравших немцев, которых в финале вообще никто не ждал.

Мы ждали уверенных и хладнокровных решений от наших лидеров, опытных Дацюка с Ковальчуком, для которых эти Игры стали пятыми в карьере. Но не они спасли Россию, когда за две с небольшим минуты до конца основного времени при счёте 2:3 наша команда осталась в меньшинстве.

Героем стал Никита Гусев, проткнувший шайбу в ворота блестяще игравшего аус ден Биркена. А ещё до этого форвард СКА блестящим кистевым броском в середине третьего отрезка вывел нашу команду вперёд. И не он виноват, что уже в следующей смене немцы вновь заставили паниковать нашу оборону во главе с провалившим встречу Кошечкиным.

Никита Гусев спас Олега Знарка и всю нашу команду от оглушительного позора, а в овертайме он довёл свою миссию до конца. В большинстве выигрывать золото для России вышел именно Гусев, вместе с постоянными партнёрами Дацюком и Капризовым. Но главный волшебник российского хоккея в ключевой атаке остался в стороне. Гусев сделал удобный, жёсткий поперечный перевод на Капризова, а Кирилл вколотил «золотую» шайбу в немецкие ворота.

Два молодых парня принесли России долгожданное олимпийское золото. А заодно уберегли наш хоккей от крупнейшего провала в истории.