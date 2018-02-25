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— Что думаете о выступлениях фигуристов на завершившейся Олимпиаде?

— Олимпийские игры — всегда грандиозное событие, которое бывает только раз в четыре года. Поразили наши девочки. Очень сильно переживала и за Алину, и за Женю. Очень хотела, чтобы они справились с грузом ответственности, ведь от них все ждали медалей. И у них все превосходно получилось! У меня были слезы на глазах после проката каждой из них. Обидно за Женьку, что она стала второй, но останься с серебром Алина — было бы жаль ее. Считаю, что надо было отлить две золотых медали и вручить каждой. Потому что они — наша гордость.

— А как вам танцевальный турнир?

— Ни для кого ни секрет, что я с детства большая фанатка Тессы Вирту и Скотта Моира. Какой путь они проделали с юного возраста! После двух Олимпиад с золотом и серебром они осознанно вернулись и показали такое душещипательное катание. Люди живут своим делом, и их победа стала и моей маленькой победой.

— А ведь все могло сложиться иначе, если бы не расстегнувшаяся застежка на платье Габриэлы Пападакис… У вас бывало такое, что делать и как не растеряться?

— Бывали такие конфузы, конечно, что и молния расстегивалась. Но мне кажется, не стоит так на этом акцентировать внимание. На Олимпийском турнире происходят разные неприятности… Для победы нужно, чтобы сошлось все: удача, полный контроль, готовность, тренер, благосклонность судей. Раз у французской пары так случилось, значит их время просто не пришло. Серебряные медали — это тоже очень круто для людей, которые только три года в мировом топе.

— Ни разу не проскользнула мысль: «А ведь и я могла выступать в Пхенчхане»?

— Нет, об этом я не думала.

— Тяжело комментировать выступления своих коллег, с которыми совсем недавно вместе соревновались?

— По себе знаю, как неприятно, когда в прямом эфире начинают говорить гадости. Ведь каждый, кто отобрался и стартовал на Олимпиаде, прошел долгий путь и многое пережил. Это 20 лучших пар планеты. Хочется всех поддержать, но по ошибкам прохожусь все равно. Если произошло падение, расстегнулось платье или я увидела неправильное ребро, то скажу об этом.

— Заметили, что в этом сезоне многие использовали вашу триумфальную тему черного лебедя из Сочи?

— Это вечная тема, все образы девочек очень красивые. Возможно, тот мой образ как-то вдохновил, а кто-то увидел что-то свое.

— Сейчас вы занялись тренерской деятельностью, рассматриваете вариант возвращения на соревновательный лед?

— А я и не заканчивала (смеется).

— Значит ли это, что болельщикам можно ожидать возвращения в обозримом будущем?

— Блажен, кто верует.

— Чья же идея была создать академию?

— Поговорили с Юлей и решили сделать такой проект. Я понимаю, что есть сомнения относительно того, что мы станем хорошими тренерами. Как олимпийских чемпионок нас знают, а как специалистов еще нужно себя зарекомендовать. Но мы прошли невероятную школу фигурного катания и хочется поделиться имеющимся опытом, чтобы дети развивались и помимо ледовых тренировок. Мы ночами сидели, ломали голову, как все лучше организовать, даже иногда ссорились и ругались. Нас будет отличать то, что мы будем рассказывать о спортивной психологии и нововведениях. Мне кажется, психология — это вообще важная часть тренерской работы. Если тренер не чувствует спортсмена, это очень плохой специалист. А плохой тренер — это хуже плохого хирурга. Хочется получше узнать детей с их страхами и рассказать, что делать в экстремальный ситуациях, к примеру, у меня однажды порвался шнурок прям перед выступлением. Работать с Юлей будем полностью на льду, от разминки до детальных разборов.

— В ходе разработки методики тренировок советовались с тренерами?

— Мы всю жизнь общаемся с тренерами, через много сами прошли плюс пригласим известных специалистов, которые нам подскажу если что.

— Всегда было интересно узнать, как вы начали общаться с Юлией Липницкой…

— С Юлей мы начали общаться задолго до Сочи, постоянно пересекались на соревнованиях. Я сразу заметил, что она — девочка из космоса, словно с другой планеты. С железным стержнем и умной головой. Более разумного человека, чем Юля, в поведении и общении я не видела. Сразу заладилось хорошее общение, а потом все только крепло и теперь делаем совместный проект.