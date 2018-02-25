Пападакис: Повышенное внимание ко мне из-за проблем с платьем — это здорово
Французская фигуристка Габриэлла Пападакис поделилась впечатлениями от Олимпийских игр — 2018 и призналась, что была только рада повышенному вниманию к своей персоне после того, как у неё расстегнулось платье во время выступления.
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«Здорово, что ко мне было приковано такое внимание. Случившееся подчёркивает спортивный дух и человеческую сторону, то, что это игра. Иногда наши соревнования по фигурному катанию слишком серьёзны, люди забывают, что они призваны развлекать.
Олимпиада — потрясающий опыт, и она пролетела так быстро, тем более мы не прибыли к началу. Но, знаете, мы завершаем Игры как флагоносцы, а это потрясающая возможность для нас. У меня останется очень много воспоминаний», — приводит слова Пападакис Олимпийский канал.
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