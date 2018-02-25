Эрхофф: В Германии не думали, что мы так надолго задержимся на Олимпиаде

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«Это было потрясающе. Знаете, мы были так близки к золоту, что испытали разочарование сразу после завершения матча. Но всё-таки я невероятно горжусь своей командой, ведь мы провели замечательную Олимпиаду. Едем домой с медалью, что является огромной честью. Сейчас мы немного взволнованны. Сборная Германии была удивительной группой игроков, много работающей для достижения мечты. Мы действительно заслужили нашу награду.

Сколько будем праздновать? Мало. Уже в среду возобновляется чемпионат, потому что никто не думал, что мы так надолго задержимся на турнире. Нет времени долго праздновать, — цитирует хоккеиста Олимпийский канал.