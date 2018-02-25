Герои корейской саги. Главные моменты Олимпиады-2018

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Олимпийский огонь в Пхёнчхане погас, все салюты отгремели, все медали нашли своих обладателей. Игры-2018 уходят в историю. Конечно, для нас они запомнятся тем, что россияне выступали в Корее в усечённом составе под олимпийским флагом и даже победители не могли спеть гимн России или обернуться триколором. Однако за две с лишним недели мы все успели привыкнуть к белому полотну с пятью кольцами, учитывая, что политика во время Олимпиады отошла на второй план, а на спортивных аренах происходило немало важных событий.

Давайте вместе вспомним самые яркие моменты Олимпиады в Корее. То, что и лет через десять заставит нас мечтательно или разочарованно вздохнуть: «Да, помню. То был февраль 2018-го…».

Первая победа России в хоккее

Победы сборной России по хоккею на Играх ждали 26 лет. С 1992 года наша сборная лишь один раз сыграла в финале Олимпиады и проиграла его. Уступить снова команда просто не имела права, хотя и была катастрофически близка к провалу. Но в России, похоже, действительно не умеют побеждать без геройства и преодоления — сначала нужно создать себе проблемы, а потом блестяще из них выпутаться. Зато этот матч действительно запомнится болельщикам, а Капризов и Гусев, забившие ключевые шайбы, станут героями. Однако в хоккейном смысле значение этой победы преувеличивать не стоит, ведь многие фавориты были ослаблены отсутствием игроков НХЛ. Но и звание олимпийских чемпионов у российских хоккеистов теперь никто отнять не сможет.

Золотая битва Загитовой и Медведевой

Перед Олимпиадой все поклонники фигурного катания предвкушали знаковое противостояние двух выдающихся российских спортсменок: Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Никто не мог предположить, чем оно завершится, но ясно было одно: у России будут золото и серебро Олимпиады. Прочувствовав корейский лед, в командных соревнованиях, обе фигуристки в личном сражении показали не просто высочайший, а запредельный уровень катания. Вот он — тот случай, когда судьям стоило бы поставить на верхнюю ступень пьедестала сразу двух спортсменок. Но это было невозможно, а потому двукратная чемпионка мира Медведева покидала лёд со слезами на глазах, а 15-летняя Алина Загитова — в статусе новоявленной олимпийской чемпионки.

Герои, на которых не надеялись

От хоккеистов и фигуристов российские болельщики золота ждали. А вот на лыжников особенно не рассчитывали. Устюгова, Легкова, Вылегжанина и многих других на игры не пустили. А больше побеждать, казалось, было некому.

Но команда Елены Вяльбе не просто приятно удивила, а посрамила скептиков и заставила дрожать даже норвежцев.

Шесть медалей у мужчин и две у женщин — это прекрасный результат. А настоящим героем Игр-2018 стал Александр Большунов, ставший первым российским лыжником, завоевавшим четыре награды на одной Олимпиаде. И как же жаль, что в марафоне Большунов чуть-чуть недотерпел до своего первого золота!

Противоречивые звёзды кёрлинга

Российские кёрлеры в соревнованиях смешанных пар на Олимпиаде стали самым настоящим открытием. Столько противоречивых эмоций не вызвал ни один участник Игр в Пхёнчхане. Для начала Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий показали, что здорово играют в кёрлинг — досрочно вышли в полуфинал турнира. Допустив кошмарную ошибку в последнем броске полуфинала, россияне обрекли себя на борьбу за бронзу, которую выиграли. Бонусом к медали красавица Анастасия получила тысячи новых подписчиков в соцсетях, ведь её назвали самой красивой спортсменкой на Олимпиаде. И всё было бы прекрасно, если бы у Александра через несколько дней не обнаружили мельдоний. Медаль пришлось отдать, однако есть ещё надежда, что расследование докажет невиновность Крушельницкого.

Настоящее преступление

История с мельдонием в крови кёрлера выглядела если не смешно, то просто нелепо. Но без серьёзного допингового скандала Россия всё-таки не обошлась. В той ситуации, когда нашим спортсменам нужно было проявить дисциплину, чтобы попытаться убедить МОК в том, что мы можем бороться за медали чистыми, употребить запрещённое вещество по глупой случайности или недосмотру — настоящее преступление. Сергеева и её штаб подвели не себя, а всю сборную. Никто не знает, хотел ли МОК на самом деле вернуть России флаг на церемонии закрытия, но после истории с бобслеисткой Надеждой Сергеевой это возвращение бы выглядело странно.

Самая великая после Латыниной

Норвежские тренеры не взяли на Олимпиаду в Пхёнчхан великого Уле-Эйнара Бьорндалена и не дали ему шанса подкрепить свой статус самого титулованного атлета в истории зимних Игр. И в итоге в последний день Олимпиады он и вовсе его лишился. Выдающаяся норвежская лыжница Марит Бьорген в Корее завоевала пять наград, две из которых — золотые, и обошла в медальном зачёте своего соотечественника. В общей сложности Марит выиграла на Олимпиадах 15 медалей, восемь из которых — золотые. После Олимпиады-2018 Бьорген занимает шестое место в списке самых титулованных олимпийцев, а среди женщин уступает лишь Ларисе Латыниной.

Два в одной

Автором ещё одного уникального олимпийского рекорда стала чешская спортсменка Эстер Ледецка, в Пхёнчхане завоевавшая по золотой награде в горнолыжном спорте и сноуборде. Эстер в обоих видах спорта стала лучшей в гигантском слаломе, но если её победа на лыжах стала настоящей сенсацией, то со сноубордом она выходила на старт фаворитом. Этот золотой дубль поистине уникален! В 20-е годы прошлого столетия два норвежца также побеждали в двух видах спорта на одной Олимпиаде, но то были смежные лыжные гонки и лыжное двоеборье. Ледецка же показала, что на одних Играх можно добраться до вершины в двух разных видах спорта.

Спорт в политике — это хорошо?

События последних лет не оставляют никаких сомнений в том, что спорт далеко не вне политики, а внутри неё. Мы привыкли к тому, что это влечёт за собой только негатив, однако Олимпиада в Пхёнчхане подарила мира пример достойного симбиоза политики и спорта. Северная и Южная Кореи, конфликтующие друг с другом уже десятки лет, на Олимпийских играх смогли оставить в стороне свои разногласия и объединиться. Пускай только в женском хоккейном турнире. Пускай с плачевным спортивным результатом — сборная Кореи проиграла все шесть матчей на турнире. Но, может быть, это именно это единение положит начало будущему мирному процессу?