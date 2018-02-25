Прощай, Олимпиада
Финальный репортаж спецкора «СЭ» — с церемонии закрытия зимних Игр.
ВЛЮБЛЕННОСТЬ В КОРЕЮ
Это была сказка.
Олимпиада пролетела словно мгновение, словно сладкий сон — вчера еще зяб я на этом самом стадионе. Героически не сбежав с церемонии открытия. Зяб как никогда в жизни. Грела лишь мысль — впереди столько трудного, столько интересного, что разболеться никак нельзя. Соберитесь, Юрий.
А вот сейчас — все. Я влюбился в эту Корею, в эти поселки у гор. Но все это стремительно становится воспоминаниями. Кожей чувствую, как утекает время.
Да и кто б не влюбился в Корею, край красавиц и добрейших на свете людей? Сделали из своей крошечной страны
Эти ребята умеют делать чудеса. Эта Олимпиада — тоже чудо. Я прожил здесь 20 дней и не
Да и хоккей выиграл. Есть для нас с вами
Я оглядываюсь по сторонам и готов расплакаться — жизни этому стадиону осталось месяца три. Выстроили за 109 миллионов долларов — и скоро снесут, оставят на этом месте музей. Корейцам такая махина ни к чему, рядом только поселочек на 6 тысяч человек.
Мне жаль!
Я гляжу на факел, который не гас все эти дни. На оранжевый в свете фонариков лед. Наматываю шарф еще сильнее. Где сейчас Дацюк, где Ковальчук? Вот кого не хватает на этой церемонии! Пронесли бы эти парни флаг — сделали бы всему миру, смотревшему хоккей тремя часами раньше, красиво. Все на этом стадионе были бы счастливы чуть сильнее.
БАХ В ЛОЖЕ
…Константин Бесков курил сигары. Говорил: «Этот запах мне напоминает европейские стадионы…».
На корейских пахнет ванилью и корицей. Не знаю, как им удается. Но теперь запах ванили для меня несет только одни воспоминания.
Церемонию открытия салют закрывал — эту же открыл. Небо играло всеми цветами, какие только способен разглядеть человеческий глаз. Красота невероятная.
До чего ж приятно оказаться в той крохотной точке земного шара, на которую в эту минуту смотрит целый мир! Быть чуточку причастным ко всему этому!
А вот и наш друг Бах шагает в ложу с
Пожалуй, церемония закрытия вышла поинтереснее, посочнее первой. Флаги со всего света, кадры этой Олимпиады на огромном табло — я узнавал своих новых друзей то на экране, то в толпе с флагами. Вот
Вот мексиканцы, похожие на Бубу Кикабидзе. У каждого во рту зубов семьдесят.
В корейские мотивы внезапно вплелся озорной джаз — и выжег вокруг все. Джаз, только джаз — никакого фолка!
Повеселел даже Бах.
А вот толпа норвежцев. Уезжая, оставят после себя серьезное наследство. Не употребили ж они все препараты от астмы, которые привезли? Это невозможно! Значит, оставят. Спасут
Казалось, голландцы сейчас бросят эти степенные проходы вдоль трибун — кинутся приплясывать с волонтерами в центре круга. Голландцы озорные. Навезли сюда оранжевых велосипедов — гоняли и там, и здесь. Не все усевали увернуться от этого оранжевого чуда. Будь их воля — и в этот круг выкатили бы на двух колесах. Но олимпийская семья против.
А вон танцуют те самые немцы, которые в большинстве упустили хоккейное золото за 55 секунд до конца. Вот люди, а? Я б неделю плакал, а после сообщил: «Я ухожу, закройте за мной окно». Но эти танцуют! Приподнимают двумя пальцами серебряные кругляшки, тыкают им в камеры! На месте вратаря с фамилией как ступени ракеты я бы разжевал ампулу с ядом. Разбил шлем, от которого влетала шайба, об собственную голову. Наверное, это называется — «умеет проигрывать». Он еще в
УЛЕТАЮЩИЙ МИШКА
Вот и настоящее чудо — улетающий Мишка.
Над стадионом тишина — и вдруг понеслось с одной из трибун:
— Россия, Россия!
Вот это да, вот это партизанское движение. Бах, вы слышали голос народа?
Корейцы делают все как умеют. Ели представление, то на совесть — вот стадион превращается в огромный пруд с черепахой. Вот уже и не пруд он вовсе, а галактика со звездами. А вот небо с облачками.
Огонек из факела дрожал на ветру —
Бах с покрасневшим носом смотрел на факел с таким же смятением, как и я. Тоже не желал все это закруглять. Пусть праздник продолжается вечно.
Шведская красотка Стина Нильссон получала свою выстраданную бронзу за
Вот наши Андрей Ларьков и Александр Большунов получают по медали. Ларьков рассматривает коробочку, переводит взгляд на протянутую руку Баха. Ладно уж, подает свою в ответ. Но безо всякого удовольствия. Фотографируются с чемпионом Нисканеном, улыбнувшись наконец. Оттаяли парни…
А дальше были танцы.
А факел все не гас и не гас. Казалось, пока каждый из нас здесь — Олимпиада продолжается.
Но
Прощай, Олимпиада. Спасибо тебе за все.
Юрий ГОЛЫШАК из Пхенчхана
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