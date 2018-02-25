Медведева встретилась с музыкантами любимой группы на Олимпиаде
Двукратная серебряная медалистка Олимпиады в Пхёнчхане российская фигуристка Евгения Медведева перед началом церемонии закрытия Игр встретилась с
китайско-южнокорейской группой EXO, поклонницей которой является.
«Мечты сбываются», — написала Медведева, опубликовав совместную фотографию с любимой группой.
Евгения завоевала серебро в командном турнире и стала второй в соревнованиях одиночниц, уступив только своей соотечественнице Алине Загитовой.
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