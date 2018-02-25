Медведева встретилась с музыкантами любимой группы на Олимпиаде

Российская фигуристка Екатерина Боброва, выступающая в танцевальном дуэте с Дмитрием Соловьёвым, после церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане сфотографировалась с подругой Евгенией Медведевой и танцорами-олимпийцами из Турции и Украины.