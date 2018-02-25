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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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25 февраля 2018, 17:29 | Фигурное катание | Чемпионат.com

Медведева встретилась с музыкантами любимой группы на Олимпиаде

Двукратная серебряная медалистка Олимпиады в Пхёнчхане российская фигуристка Евгения Медведева перед началом церемонии закрытия Игр встретилась с китайско-южнокорейской группой EXO, поклонницей которой является.

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«Мечты сбываются», — написала Медведева, опубликовав совместную фотографию с любимой группой.

Евгения завоевала серебро в командном турнире и стала второй в соревнованиях одиночниц, уступив только своей соотечественнице Алине Загитовой.
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