Олимпиада в Пхенчхане объявлена закрытой
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах официально объявил Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане закрытыми.
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Было разыграно 102 комплекта наград в 15 дисциплинах. В общей сложности участие в соревнованиях приняли 2925 спортсменов из 92 стран.
Церемония закрытия: как это было
В неофициальном общекомандном медальном зачёте победила сборная Норвегии, завоевавшая 39 наград — 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых. Сборная России стала 13-й, завоевав две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград.
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