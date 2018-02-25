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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
весь медальный зачет
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https://sport.mail.ru/korea/news/32669401/
25 февраля 2018, 16:03 | Олимпизм | Чемпионат.com

Олимпиада в Пхенчхане объявлена закрытой

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах официально объявил Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане закрытыми.

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Было разыграно 102 комплекта наград в 15 дисциплинах. В общей сложности участие в соревнованиях приняли 2925 спортсменов из 92 стран.

Церемония закрытия: как это было

В неофициальном общекомандном медальном зачёте победила сборная Норвегии, завоевавшая 39 наград — 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых. Сборная России стала 13-й, завоевав две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград.
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