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25 февраля 2018, 15:34 | Хоккей | Р-Спорт

Захаркин: Победа на ОИ не решит все проблемы в российском хоккее

КАЗАНЬ, 25 фев — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Бывший тренер сборной России Игорь Захаркин считает, что победа на олимпийском турнире не решит всех проблем в российском хоккее, и на них нужно обратить больше внимания.

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© AFP 2018
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«Эту победу не нужно принижать. Не нужно говорить, лучшие или не лучшие были на Олимпиаде. Это не наша проблема. Главное — мы победили, это золото есть в истории российского хоккея. Но мы видим проблемы в нашем чемпионате, и эти проблемы после победы никуда не ушли. Это и комплектование команд, и структура соревнований, и детский хоккей. Победа на Олимпиаде не должна стать золотым фасадом, который скрыл бы все остальные проблемы», — сказал Захаркин РИА Новости по телефону.

Сборная России впервые за 26 лет выиграла хоккейный турнир Олимпиады, победив в финале немцев со счетом 4:3 в овертайме.

«Мы видим, что проблем много, они должны решаться. Может быть, сейчас будет больше энтузиазма, но руководителям хоккея в России нужно ближе посмотреть на проблемы в нашем спорте для того, чтобы хоккей стал национальным видом спорта. Резервы и ресурсы у нас не охвачены в полном объеме», — отметил бывший тренер сборной России.
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25 Февраля, 07:10 Зрители 5075 Финал Gangneung Hockey Centre
Россия 4:3
Овертайм
(1:0, 0:1, 2:2)
Германия
Главные тренеры
Олег Знарок Марко Штурм
Вратари
Кошечкин В. 58:37 (Кошечкин В. 59:04) Аус ден Биркен Д.
1-й период
00:15 Сергей Андронов
Кристиан Эрхофф 11:52
19:59 Вячеслав Войнов (Н. Гусев, К. Капризов)
2-й период
Феликс Шютц (Б. Мацек, П. Хагер) 29:32
Патрик Раймер 29:49
3-й период
53:21 Никита Гусев (К. Капризов, П. Дацюк)
Доминик Кахун (Я. Элиц, Ф. Мауэр) 53:31
Йонас Мюллер (Я. Элиц, Ф. Хердлер) 56:44
57:49 Сергей Калинин
59:04 Никита Гусев (К. Капризов, Арт. Зуб)
Овертайм
Патрик Раймер 69:11
69:40 Кирилл Капризов (Н. Гусев, В. Войнов)
Статистика
4 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Главный судья Марк Лемелин (США)

Хоккей

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