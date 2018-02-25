Захаркин: Победа на ОИ не решит все проблемы в российском хоккее

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«Эту победу не нужно принижать. Не нужно говорить, лучшие или не лучшие были на Олимпиаде. Это не наша проблема. Главное — мы победили, это золото есть в истории российского хоккея. Но мы видим проблемы в нашем чемпионате, и эти проблемы после победы никуда не ушли. Это и комплектование команд, и структура соревнований, и детский хоккей. Победа на Олимпиаде не должна стать золотым фасадом, который скрыл бы все остальные проблемы», — сказал Захаркин РИА Новости по телефону.

Сборная России впервые за 26 лет выиграла хоккейный турнир Олимпиады, победив в финале немцев со счетом 4:3 в овертайме.

«Мы видим, что проблем много, они должны решаться. Может быть, сейчас будет больше энтузиазма, но руководителям хоккея в России нужно ближе посмотреть на проблемы в нашем спорте для того, чтобы хоккей стал национальным видом спорта. Резервы и ресурсы у нас не охвачены в полном объеме», — отметил бывший тренер сборной России.