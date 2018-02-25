Захаркин: Победа на ОИ не решит все проблемы в российском хоккее
КАЗАНЬ, 25 фев — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Бывший тренер сборной России Игорь Захаркин считает, что победа на олимпийском турнире не решит всех проблем в российском хоккее, и на них нужно обратить больше внимания.
«Эту победу не нужно принижать. Не нужно говорить, лучшие или не лучшие были на Олимпиаде. Это не наша проблема. Главное — мы победили, это золото есть в истории российского хоккея. Но мы видим проблемы в нашем чемпионате, и эти проблемы после победы никуда не ушли. Это и комплектование команд, и структура соревнований, и детский хоккей. Победа на Олимпиаде не должна стать золотым фасадом, который скрыл бы все остальные проблемы», — сказал Захаркин РИА Новости по телефону.
Сборная России впервые за 26 лет выиграла хоккейный турнир Олимпиады, победив в финале немцев со счетом 4:3 в овертайме.
«Мы видим, что проблем много, они должны решаться. Может быть, сейчас будет больше энтузиазма, но руководителям хоккея в России нужно ближе посмотреть на проблемы в нашем спорте для того, чтобы хоккей стал национальным видом спорта. Резервы и ресурсы у нас не охвачены в полном объеме», — отметил бывший тренер сборной России.
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|25 Февраля, 07:10
|Зрители 5075
|Финал
|Gangneung Hockey Centre
|Олег Знарок
|Марко Штурм
|Кошечкин В. 58:37 (Кошечкин В. 59:04)
|Аус ден Биркен Д.
|1-й период
|00:15
|Сергей Андронов
|Кристиан Эрхофф
|11:52
|19:59
|Вячеслав Войнов (Н. Гусев, К. Капризов)
|2-й период
|Феликс Шютц (Б. Мацек, П. Хагер)
|29:32
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|29:49
|3-й период
|53:21
|Никита Гусев (К. Капризов, П. Дацюк)
|Доминик Кахун (Я. Элиц, Ф. Мауэр)
|53:31
|Йонас Мюллер (Я. Элиц, Ф. Хердлер)
|56:44
|57:49
|Сергей Калинин
|59:04
|Никита Гусев (К. Капризов, Арт. Зуб)
|Овертайм
|Патрик Раймер
|69:11
|69:40
|Кирилл Капризов (Н. Гусев, В. Войнов)
|4
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)