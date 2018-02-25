Российские спортсмены прошли на закрытии ОИ-2018 под олимпийским флагом
ПХЕНЧХАН, 25 фев — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Российские атлеты прошли на стадионе в Пхенчхане под олимпийским флагом во время парада спортсменов на церемонии закрытия Олимпийских игр-2018.
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На Играх в Пхенчхане россияне выступали в статусе «олимпийских атлетов из России», в воскресенье исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение не разрешать россиянам участвовать в церемонии закрытия под национальным флагом
Российские спортсмены в Пхенчхане завоевали 17 медалей (2 золотые, 6 серебряных, 9 бронзовых).
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