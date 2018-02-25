Российские спортсмены прошли на закрытии ОИ-2018 под олимпийским флагом

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На Играх в Пхенчхане россияне выступали в статусе «олимпийских атлетов из России», в воскресенье исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение не разрешать россиянам участвовать в церемонии закрытия под национальным флагом из-за двух нарушений антидопинговых правил со стороны отечественных спортсменов во время Олимпиады.

Российские спортсмены в Пхенчхане завоевали 17 медалей (2 золотые, 6 серебряных, 9 бронзовых).