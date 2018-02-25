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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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25 февраля 2018, 14:55 | Олимпизм | Р-Спорт

Российские спортсмены прошли на закрытии ОИ-2018 под олимпийским флагом

ПХЕНЧХАН, 25 фев — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Российские атлеты прошли на стадионе в Пхенчхане под олимпийским флагом во время парада спортсменов на церемонии закрытия Олимпийских игр-2018.

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На Играх в Пхенчхане россияне выступали в статусе «олимпийских атлетов из России», в воскресенье исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение не разрешать россиянам участвовать в церемонии закрытия под национальным флагом из-за двух нарушений антидопинговых правил со стороны отечественных спортсменов во время Олимпиады.

Российские спортсмены в Пхенчхане завоевали 17 медалей (2 золотые, 6 серебряных, 9 бронзовых).
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