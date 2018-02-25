Ковальчук: Буду пробовать выиграть Кубок Стэнли, чтобы войти в «Тройной золотой клуб»
КАННЫН, 25 фев — РИА Новости, Александр Рогулев. Форвард сборной России и петербургского СКА Илья Ковальчук заявил РИА Новости, что еще попробует выиграть Кубок Стэнли, чтобы войти в «Тройной золотой клуб» вслед за Павлом Дацюком.
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Сборная России в воскресенье обыграла команду Германии в овертайме финала Олимпийских игр в Корее со счетом 4:3. Капитан россиян Павел Дацюк вошел в «Тройной золотой клуб» как олимпийский чемпион, чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли. У Ковальчука из этих наград нет последней, которая дается победителю
«Я Пашу поздравляю, он это заслужил. “Тройной золотой клуб” — это очень почетно, он настоящий капитан, я невероятно за него рад, — сказал 34-летний Ковальчук. — Ему скоро 40 будет, а у меня еще есть
Ковальчук выступал за клубы НХЛ «Атланта» и «Нью-Джерси» с 2005 по 2013 год.
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