Ковальчук: Буду пробовать выиграть Кубок Стэнли, чтобы войти в «Тройной золотой клуб»

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Сборная России в воскресенье обыграла команду Германии в овертайме финала Олимпийских игр в Корее со счетом 4:3. Капитан россиян Павел Дацюк вошел в «Тройной золотой клуб» как олимпийский чемпион, чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли. У Ковальчука из этих наград нет последней, которая дается победителю плей-офф НХЛ.

«Я Пашу поздравляю, он это заслужил. “Тройной золотой клуб” — это очень почетно, он настоящий капитан, я невероятно за него рад, — сказал 34-летний Ковальчук. — Ему скоро 40 будет, а у меня еще есть пять-шесть лет, так что буду стараться. Конечно, я знаю, что для этого надо выиграть Кубок Стэнли, или, думаете, я не знал? Буду пробовать».

Ковальчук выступал за клубы НХЛ «Атланта» и «Нью-Джерси» с 2005 по 2013 год.