Спортсмены КНДР и Южной Кореи прошли вместе на церемонии закрытия ОИ-2018
ПХЕНЧХАН, 25 фев — РИА Новости, Василий
Конов-мл. Спортсмены из Южной Кореи и КНДР прошли вместе на церемонии закрытия Игр-2018 в Пхенчхане.
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Ранее представители КНДР и Южной Кореи проходили вместе и под единым флагом на церемонии открытия. На ОИ-2018 в женском хоккее участвовала объединенная корейская команда.
До Игр в Пхенчхане спортсмены КНДР и Кореи в последний раз проходили под общим флагом на Играх-2006 в Турине.
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