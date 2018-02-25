Знарок задумался об уходе с поста главного тренера сборной России
Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок после победы над немцами в финале Олимпиады пообещал подумать о продолжении работы в национальной команде. Слова специалиста передает корреспондент «Ленты.ру».
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«Есть ли силы и мотивация на новый олимпийский цикл? Не знаю. К сожалению, вы, журналисты, мне не помогаете. Я устал, буду сильно думать, стоит ли оставаться на посту главного тренера сборной России. На Олимпиаде собрались все добротные команды, поэтому считать нас фаворитами изначально не было смысла», — сказал Знарок.
Тренер выразил уверенность, что победой в финале ответил на все вопросы журналистов. «Этот матч был для меня самым важным в жизни. То, что я сегодня утром был очень спокоен — это маска. Потому что я очень сильно нервничал, но старался, чтобы игроки этого не видели», — признался он.
Ранее 25 февраля российские хоккеисты обыграли немцев в финальном матче Олимпиады и выиграли золотые медали. Встреча завершилась со счетом 4:3, решающую шайбу в овертайме забросил Кирилл Капризов. За две минуты до окончания основного времени россияне уступали 2:3 и заработали удаление. Знарок принял решение снять с игры вратаря, а игроки сумели сравнять счет и перевести встречу в овертайм за 56 секунд до конца.
Знарок возглавляет сборную России с 2014 года. Помимо победы на Олимпиаде-2018 он приводил команду к победе на ЧМ-2014, серебру на мировом первенстве в 2015-м и бронзе на двух последних чемпионатах мира.
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|25 Февраля, 07:10
|Зрители 5075
|Финал
|Gangneung Hockey Centre
|Олег Знарок
|Марко Штурм
|Кошечкин В. 58:37 (Кошечкин В. 59:04)
|Аус ден Биркен Д.
|1-й период
|00:15
|Сергей Андронов
|Кристиан Эрхофф
|11:52
|19:59
|Вячеслав Войнов (Н. Гусев, К. Капризов)
|2-й период
|Феликс Шютц (Б. Мацек, П. Хагер)
|29:32
|Патрик Раймер
|29:49
|3-й период
|53:21
|Никита Гусев (К. Капризов, П. Дацюк)
|Доминик Кахун (Я. Элиц, Ф. Мауэр)
|53:31
|Йонас Мюллер (Я. Элиц, Ф. Хердлер)
|56:44
|57:49
|Сергей Калинин
|59:04
|Никита Гусев (К. Капризов, Арт. Зуб)
|Овертайм
|Патрик Раймер
|69:11
|69:40
|Кирилл Капризов (Н. Гусев, В. Войнов)
|4
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)