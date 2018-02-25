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25 февраля 2018, 14:34 | Хоккей | Lenta.Ru

Знарок задумался об уходе с поста главного тренера сборной России

Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок после победы над немцами в финале Олимпиады пообещал подумать о продолжении работы в национальной команде. Слова специалиста передает корреспондент «Ленты.ру».

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© РИА "Новости"
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«Есть ли силы и мотивация на новый олимпийский цикл? Не знаю. К сожалению, вы, журналисты, мне не помогаете. Я устал, буду сильно думать, стоит ли оставаться на посту главного тренера сборной России. На Олимпиаде собрались все добротные команды, поэтому считать нас фаворитами изначально не было смысла», — сказал Знарок.

Тренер выразил уверенность, что победой в финале ответил на все вопросы журналистов. «Этот матч был для меня самым важным в жизни. То, что я сегодня утром был очень спокоен — это маска. Потому что я очень сильно нервничал, но старался, чтобы игроки этого не видели», — признался он.

Ранее 25 февраля российские хоккеисты обыграли немцев в финальном матче Олимпиады и выиграли золотые медали. Встреча завершилась со счетом 4:3, решающую шайбу в овертайме забросил Кирилл Капризов. За две минуты до окончания основного времени россияне уступали 2:3 и заработали удаление. Знарок принял решение снять с игры вратаря, а игроки сумели сравнять счет и перевести встречу в овертайм за 56 секунд до конца.

Знарок возглавляет сборную России с 2014 года. Помимо победы на Олимпиаде-2018 он приводил команду к победе на ЧМ-2014, серебру на мировом первенстве в 2015-м и бронзе на двух последних чемпионатах мира.
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25 Февраля, 07:10 Зрители 5075 Финал Gangneung Hockey Centre
Россия 4:3
Овертайм
(1:0, 0:1, 2:2)
Германия
Главные тренеры
Олег Знарок Марко Штурм
Вратари
Кошечкин В. 58:37 (Кошечкин В. 59:04) Аус ден Биркен Д.
1-й период
00:15 Сергей Андронов
Кристиан Эрхофф 11:52
19:59 Вячеслав Войнов (Н. Гусев, К. Капризов)
2-й период
Феликс Шютц (Б. Мацек, П. Хагер) 29:32
Патрик Раймер 29:49
3-й период
53:21 Никита Гусев (К. Капризов, П. Дацюк)
Доминик Кахун (Я. Элиц, Ф. Мауэр) 53:31
Йонас Мюллер (Я. Элиц, Ф. Хердлер) 56:44
57:49 Сергей Калинин
59:04 Никита Гусев (К. Капризов, Арт. Зуб)
Овертайм
Патрик Раймер 69:11
69:40 Кирилл Капризов (Н. Гусев, В. Войнов)
Статистика
4 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Главный судья Марк Лемелин (США)

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