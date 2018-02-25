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25 февраля 2018, 14:03 | Хоккей | Lenta.Ru

New York Post назвала россиян командой без страны и подверглась обструкции

После победы российских хоккеистов в финале олимпийского турнира американская газета New York Post назвала их «командой без страны».

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© AFP 2018
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«Команда без страны выигрывает олимпийский хоккейный турнир», — гласит подпись к посту издания в Twitter.

В комментариях оскорбленные болельщики сборной России ответили газете. «Команда без медалей», — пошутил о сборной США @NBiryaltsev. Американцы покинули Олимпиаду 21 февраля, уступив чехам в четвертьфинале.

@bflayer намекнул на уязвленное самолюбие американцев после триумфа российской команды.

@bogatyrevaa_ напомнила о том, что олимпийские атлеты из России громили сборную США на групповом этапе.

«США в огне», — шутит @PSEUNOFF.

Ранее 25 февраля российские хоккеисты выиграли Олимпиаду. В финале команда Олега Знарка обыграла сборную Германии — 4:3. Последний раз отечественные спортсмены становились олимпийскими чемпионами в Альбервиле в 1992 году, тогда на высшую ступень пьедестала почета поднялась сборная СНГ.
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25 Февраля, 07:10 Зрители 5075 Финал Gangneung Hockey Centre
Россия 4:3
Овертайм
(1:0, 0:1, 2:2)
Германия
Главные тренеры
Олег Знарок Марко Штурм
Вратари
Кошечкин В. 58:37 (Кошечкин В. 59:04) Аус ден Биркен Д.
1-й период
00:15 Сергей Андронов
Кристиан Эрхофф 11:52
19:59 Вячеслав Войнов (Н. Гусев, К. Капризов)
2-й период
Феликс Шютц (Б. Мацек, П. Хагер) 29:32
Патрик Раймер 29:49
3-й период
53:21 Никита Гусев (К. Капризов, П. Дацюк)
Доминик Кахун (Я. Элиц, Ф. Мауэр) 53:31
Йонас Мюллер (Я. Элиц, Ф. Хердлер) 56:44
57:49 Сергей Калинин
59:04 Никита Гусев (К. Капризов, Арт. Зуб)
Овертайм
Патрик Раймер 69:11
69:40 Кирилл Капризов (Н. Гусев, В. Войнов)
Статистика
4 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Главный судья Марк Лемелин (США)

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