New York Post назвала россиян командой без страны и подверглась обструкции

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<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">A team without a country wins hockey gold <a href="https://t.co/qUFkF31SRg">https://t.co/qUFkF31SRg</a> <a href="https://t.co/4nwYICl1p9">pic.twitter.com/4nwYICl1p9</a></p>— New York Post (@nypost) <a href="https://twitter.com/nypost/status/967670609609150464?ref_src=twsrc%5Etfw">25 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Команда без страны выигрывает олимпийский хоккейный турнир», — гласит подпись к посту издания в Twitter.

В комментариях оскорбленные болельщики сборной России ответили газете. «Команда без медалей», — пошутил о сборной США @NBiryaltsev. Американцы покинули Олимпиаду 21 февраля, уступив чехам в четвертьфинале.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Team without medals <a href="https://t.co/OqIXhTjIrY">pic.twitter.com/OqIXhTjIrY</a></p>— Ник Биряльцев (@NBiryaltsev) <a href="https://twitter.com/NBiryaltsev/status/967679141666582529?ref_src=twsrc%5Etfw">25 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

@bflayer намекнул на уязвленное самолюбие американцев после триумфа российской команды.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr"> <a href="https://t.co/RsRzGWe4hC">pic.twitter.com/RsRzGWe4hC</a></p>— bflayer (@bflayer) <a href="https://twitter.com/bflayer/status/967678421089177601?ref_src=twsrc%5Etfw">25 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

@bogatyrevaa_ напомнила о том, что олимпийские атлеты из России громили сборную США на групповом этапе.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr"> <a href="https://t.co/6Cq9VDxQFq">pic.twitter.com/6Cq9VDxQFq</a></p>— Victoria Bogatyreva (@bogatyrevaa_) <a href="https://twitter.com/bogatyrevaa_/status/967691181713960960?ref_src=twsrc%5Etfw">25 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«США в огне», — шутит @PSEUNOFF.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr">USA on fire hahahah <a href="https://t.co/sfHTnYjfxa">pic.twitter.com/sfHTnYjfxa</a></p>— Azam Pseun (@PSEUNOFF) <a href="https://twitter.com/PSEUNOFF/status/967672532882153472?ref_src=twsrc%5Etfw">25 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ранее 25 февраля российские хоккеисты выиграли Олимпиаду. В финале команда Олега Знарка обыграла сборную Германии — 4:3. Последний раз отечественные спортсмены становились олимпийскими чемпионами в Альбервиле в 1992 году, тогда на высшую ступень пьедестала почета поднялась сборная СНГ.