New York Post назвала россиян командой без страны и подверглась обструкции
После победы российских хоккеистов в финале олимпийского турнира американская газета New York Post назвала их «командой без страны».
«Команда без страны выигрывает олимпийский хоккейный турнир», — гласит подпись к посту издания в Twitter.
В комментариях оскорбленные болельщики сборной России ответили газете. «Команда без медалей», — пошутил о сборной США @NBiryaltsev. Американцы покинули Олимпиаду 21 февраля, уступив чехам в четвертьфинале.
@bflayer намекнул на уязвленное самолюбие американцев после триумфа российской команды.
@bogatyrevaa_ напомнила о том, что олимпийские атлеты из России громили сборную США на групповом этапе.
«США в огне», — шутит @PSEUNOFF.
Ранее 25 февраля российские хоккеисты выиграли Олимпиаду. В финале команда Олега Знарка обыграла сборную Германии — 4:3. Последний раз отечественные спортсмены становились олимпийскими чемпионами в Альбервиле в 1992 году, тогда на высшую ступень пьедестала почета поднялась сборная СНГ.
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|25 Февраля, 07:10
|Зрители 5075
|Финал
|Gangneung Hockey Centre
|Олег Знарок
|Марко Штурм
|Кошечкин В. 58:37 (Кошечкин В. 59:04)
|Аус ден Биркен Д.
|1-й период
|00:15
|Сергей Андронов
|Кристиан Эрхофф
|11:52
|19:59
|Вячеслав Войнов (Н. Гусев, К. Капризов)
|2-й период
|Феликс Шютц (Б. Мацек, П. Хагер)
|29:32
|Патрик Раймер
|29:49
|3-й период
|53:21
|Никита Гусев (К. Капризов, П. Дацюк)
|Доминик Кахун (Я. Элиц, Ф. Мауэр)
|53:31
|Йонас Мюллер (Я. Элиц, Ф. Хердлер)
|56:44
|57:49
|Сергей Калинин
|59:04
|Никита Гусев (К. Капризов, Арт. Зуб)
|Овертайм
|Патрик Раймер
|69:11
|69:40
|Кирилл Капризов (Н. Гусев, В. Войнов)
|4
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)