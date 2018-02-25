Международный олимпийский комитет продлил отстранение ОКР из-за халатности спортсменов

«Отстранение ОКР будет снято, как только подразделение по антидопинговой деятельности (DFSU), которое отвечает за антидопинговую работу на зимних Олимпийских играх, сообщит, что дополнительных случаев нарушения антидопинговых правил членами делегации олимпийских атлетов из России не выявлено», — отмечается в итоговом решении исполкома.

При этом, президент МОК Томас Бах заявил на пресс- конференции, что допинговые случаи российского керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой стали одним из важных факторов в пользу того, чтобы продлить санкции в отношении ОКР. Ранее руководитель олимпийской делегации из России Станислав Поздняков назвал случай Сергеевой халатностью со стороны спортсменки. В отчете руководителя наблюдательной комиссии МОК Николь Хевертц отмечается, что делегация олимпийских спортсменов из России выполнила все требования организации.

Говоря о возможности снятия санкций с ОКР, Бах отметил, что это автоматически произойдет в случае отсутствия положительных результатов находящихся на проверке допинг-проб российских спортсменов с Игр в Пхёнчхане.

Хевертц в свою очередь сообщила, что пробы будут проверены в течение 72 часов после завершения Игр. «Если все будет чисто, то решение мы сможем принять очень быстро, в начале месяца, возможно, что даже на следующей неделе», — пояснила она.

В ОКР отметили, что восстановление членства организации будет главным итогом Олимпийских игр в Пхёнчхане. В организации рассчитывают, что санкции будут сняты с ОКР в течение ближайших дней.

Без флага и знаменосца

Главным итогом решения МОК продлить санкции в отношении ОКР стало то, что российская делегация не сможет использовать флаг и национальную символику на церемонии закрытия Олимпийских игр. «Знаменосцем делегации олимпийских атлетов из России, как и на церемонии открытия, будет волонтер», — сказала Хевертц. В настоящий момент нет информации о том, сколько российских спортсменов и членов делегации примут участие в церемонии закрытия Олимпиады.

Также Хевертц подчеркнула, что два допинговых случая с российскими спортсменами не говорят о систематических нарушениях антидопинговых правил всеми атлетами из России.

«Мы хотели убедиться, что роль ОКР в этих конкретных допинговых случаях была понята, — сказала Хевертц. — Мы хотели показать, что это не является частью системы манипуляций с допингом. Мы хотели уточнить, что ОКР абсолютно не участвовал в этом, это были обособленные случаи. Именно это мы разъяснили».

МОК 5 декабря прошлого года объявил о приостановлении членства ОКР из-за нарушений антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Из-за этого российские спортсмены на Олимпиаде в Пхёнчхане выступали под олимпийским флагом, кроме того, МОК самостоятельно выбирал россиян для участия в Играх в статусе олимпийских атлетов из России. Приглашения от МОК не получил ряд ведущих российских спортсменов.

МОК также наложил определенные ограничения на форму россиян на Играх, запретив членам делегации иметь национальную символику, герб Олимпийского комитета России (ОКР), а цветовая гамма не должна дублировать цвета национального флага.

Церемония закрытия Игр-2018 состоится в воскресенье и начнется в 14:00 мск.