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25 февраля 2018, 13:48 | Хоккей | Р-Спорт

Кошечкин: В финале ОИ немцы мало бросали по воротам, и это мешало мне

КАННЫН, 25 фев — РИА Новости, Александр Рогулев. Вратарь сборной России по хоккею Василий Кошечкин заявил, что малое количество бросков по его воротам в финале Олимпиады с командой Германии мешало ему сконцентрироваться на игре.

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В воскресенье российские хоккеисты победили сборную Германии со счетом 4:3 в овертайме в финале олимпийского турнира. Кошечкин отразил 22 из 25 бросков по своим воротам.

«Счастье было на льду, счастье было выиграть со своей командой. Семьи поддерживали нас на трибуне. Самый сложный момент в финале — это мало бросков. Я был не в игре, приходилось очень тяжело. Было много внутри мыслей, я не концентрировался на игре. Соперник не бросал по воротам, и я практически был выключен. Мешали мысли, что это последний матч», — сказал Кошечкин журналистам.

«Концовочка матча была неудачная, но спасибо ребятам, они помогли мне. Мы одна дружная семья, все друг за друга, что и показал финальный матч», — добавил вратарь сборной России.
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25 Февраля, 07:10 Зрители 5075 Финал Gangneung Hockey Centre
Россия 4:3
Овертайм
(1:0, 0:1, 2:2)
Германия
Главные тренеры
Олег Знарок Марко Штурм
Вратари
Кошечкин В. 58:37 (Кошечкин В. 59:04) Аус ден Биркен Д.
1-й период
00:15 Сергей Андронов
Кристиан Эрхофф 11:52
19:59 Вячеслав Войнов (Н. Гусев, К. Капризов)
2-й период
Феликс Шютц (Б. Мацек, П. Хагер) 29:32
Патрик Раймер 29:49
3-й период
53:21 Никита Гусев (К. Капризов, П. Дацюк)
Доминик Кахун (Я. Элиц, Ф. Мауэр) 53:31
Йонас Мюллер (Я. Элиц, Ф. Хердлер) 56:44
57:49 Сергей Калинин
59:04 Никита Гусев (К. Капризов, Арт. Зуб)
Овертайм
Патрик Раймер 69:11
69:40 Кирилл Капризов (Н. Гусев, В. Войнов)
Статистика
4 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Главный судья Марк Лемелин (США)

Хоккей

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