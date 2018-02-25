Кошечкин: В финале ОИ немцы мало бросали по воротам, и это мешало мне

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В воскресенье российские хоккеисты победили сборную Германии со счетом 4:3 в овертайме в финале олимпийского турнира. Кошечкин отразил 22 из 25 бросков по своим воротам.

«Счастье было на льду, счастье было выиграть со своей командой. Семьи поддерживали нас на трибуне. Самый сложный момент в финале — это мало бросков. Я был не в игре, приходилось очень тяжело. Было много внутри мыслей, я не концентрировался на игре. Соперник не бросал по воротам, и я практически был выключен. Мешали мысли, что это последний матч», — сказал Кошечкин журналистам.

«Концовочка матча была неудачная, но спасибо ребятам, они помогли мне. Мы одна дружная семья, все друг за друга, что и показал финальный матч», — добавил вратарь сборной России.