Кошечкин: В финале ОИ немцы мало бросали по воротам, и это мешало мне
КАННЫН, 25 фев — РИА Новости, Александр Рогулев. Вратарь сборной России по хоккею Василий Кошечкин заявил, что малое количество бросков по его воротам в финале Олимпиады с командой Германии мешало ему сконцентрироваться на игре.
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В воскресенье российские хоккеисты победили сборную Германии со счетом 4:3 в овертайме в финале олимпийского турнира. Кошечкин отразил 22 из 25 бросков по своим воротам.
«Счастье было на льду, счастье было выиграть со своей командой. Семьи поддерживали нас на трибуне. Самый сложный момент в финале — это мало бросков. Я был не в игре, приходилось очень тяжело. Было много внутри мыслей, я не концентрировался на игре. Соперник не бросал по воротам, и я практически был выключен. Мешали мысли, что это последний матч», — сказал Кошечкин журналистам.
«Концовочка матча была неудачная, но спасибо ребятам, они помогли мне. Мы одна дружная семья, все друг за друга, что и показал финальный матч», — добавил вратарь сборной России.
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|25 Февраля, 07:10
|Зрители 5075
|Финал
|Gangneung Hockey Centre
Главные тренеры
|Олег Знарок
|Марко Штурм
Вратари
|Кошечкин В. 58:37 (Кошечкин В. 59:04)
|Аус ден Биркен Д.
|1-й период
|00:15
|Сергей Андронов
|Кристиан Эрхофф
|11:52
|19:59
|Вячеслав Войнов (Н. Гусев, К. Капризов)
|2-й период
|Феликс Шютц (Б. Мацек, П. Хагер)
|29:32
|Патрик Раймер
|29:49
|3-й период
|53:21
|Никита Гусев (К. Капризов, П. Дацюк)
|Доминик Кахун (Я. Элиц, Ф. Мауэр)
|53:31
|Йонас Мюллер (Я. Элиц, Ф. Хердлер)
|56:44
|57:49
|Сергей Калинин
|59:04
|Никита Гусев (К. Капризов, Арт. Зуб)
|Овертайм
|Патрик Раймер
|69:11
|69:40
|Кирилл Капризов (Н. Гусев, В. Войнов)
Статистика
|4
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)