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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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25 февраля 2018, 13:47 | Хоккей | Р-Спорт

Появилось видео из раздевалки сборной России после победы на ОИ

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Появилось видео из раздевалки сборной России по хоккею после победы на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

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Российские хоккеисты в финале Игр-2018 в воскресенье в овертайме победили команду Германии со счетом 4:3.

Сборная России ранее никогда не побеждала на Олимпийских играх: в 1992 году золото завоевала объединенная команда. В активе сборной СССР семь побед на Олимпиадах.
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Хоккей

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