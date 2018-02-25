Появилось видео из раздевалки сборной России после победы на ОИ
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Появилось видео из раздевалки сборной России по хоккею после победы на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.
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Российские хоккеисты в финале Игр-2018 в воскресенье в овертайме победили команду Германии со счетом 4:3.
Сборная России ранее никогда не побеждала на Олимпийских играх: в 1992 году золото завоевала объединенная команда. В активе сборной СССР семь побед на Олимпиадах.
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