Появилось видео из раздевалки сборной России после победы на ОИ

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Российские хоккеисты в финале Игр-2018 в воскресенье в овертайме победили команду Германии со счетом 4:3.

Сборная России ранее никогда не побеждала на Олимпийских играх: в 1992 году золото завоевала объединенная команда. В активе сборной СССР семь побед на Олимпиадах.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr"><a href="https://t.co/o3bMQ8Nz3b">pic.twitter.com/o3bMQ8Nz3b</a></p>— Семён Галькевич (@galkevich32) <a href="https://twitter.com/galkevich32/status/967683507760742400?ref_src=twsrc%5Etfw">25 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>