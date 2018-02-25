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25 февраля 2018, 13:43 | Хоккей | ТАСС

Гусев заявил, что не считает себя героем страны после олимпийского финала

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Российский хоккеист Никита Гусев, набравший четыре очка в финале олимпийского турнира, заявил, что он не чувствует себя героем страны. Об этом он сказал журналистам.

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В воскресенье российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами, переиграв в финале немцев со счетом 4:3 в овертайме. Благодаря второй шайбе Гусева россияне ушли от поражения за 55 секунд до конца основного времени.

«Героем страны или спасителем я себя не чувствую. Все молодцы, каждый внес свой вклад в общее дело», — сказал Гусев.

«Мне просто сказали, что я меняю вратаря, Вася [Кошечкин] прибежал, я просто поехал в нападение и ждал своего шанса. Я первым же движением попытался ее добить, хорошо получилось. Перед игрой все было все, как обычно. Правда, перед овертаймом немного потемнело в глазах», — рассказал Гусев о своей второй шайбе.

Гусев практически весь турнир провел в тройке с Павлом Дацюком и Кириллом Капризовым. «Мне очень нравилось с ними играть, как, надеюсь, и им со мной. Наверное, поэтому и выиграли», — отметил Гусев.

«Пока не почувствовал, что я олимпийский чемпион. Очень устал, хочется отдохнуть. Думаю, после этого придет осознание», — сказал Гусев в заключение.
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