ФХР: Знарок возглавит сборную России на ЧМ-2018 в Дании
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок будет работать с командой на чемпионате мира в Дании. Об этом журналистам сообщил первый
вице-президент Федерации хоккея России, руководитель штаба национальной сборной Роман Ротенберг.
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Российская команда под руководством Знарка выиграла Олимпийские игры в Пхёнчхане. Контракт у специалиста с ФХР рассчитан до конца Игр.
«Знарок проделал огромную работу. Он повезет команду на чемпионат мира. Работаем в штатном режиме», — сказал Ротенберг.
Чемпионат мира пройдет в Дании с 4 по 20 мая.
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