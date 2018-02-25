Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32668042/
25 февраля 2018, 12:35 | Хоккей | ТАСС

ФХР: Знарок возглавит сборную России на ЧМ-2018 в Дании

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок будет работать с командой на чемпионате мира в Дании. Об этом журналистам сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России, руководитель штаба национальной сборной Роман Ротенберг.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AFP 2018
1/24

Российская команда под руководством Знарка выиграла Олимпийские игры в Пхёнчхане. Контракт у специалиста с ФХР рассчитан до конца Игр.

«Знарок проделал огромную работу. Он повезет команду на чемпионат мира. Работаем в штатном режиме», — сказал Ротенберг.

Чемпионат мира пройдет в Дании с 4 по 20 мая.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Хоккей

Захаркин: Победа на ОИ не решит все проблемы в российском хоккее

Захаркин: Победа на ОИ не решит все проблемы в российском хоккее

КАЗАНЬ, 25 фев — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Бывший тренер сборной России Игорь Захаркин считает, что победа на олимпийском турнире не решит всех проблем в российском хоккее, и на них нужно обратить больше внимания.
Еще 7 новостей   Все новости

Почему наш претендент на медали уехал домой досрочно и со скандалом

Диверсия исключена, но история с мельдонием вызывает только вопросы

Роднина прокомментировала историческую неудачу российских фигуристов

Как "мама Вяльбе" вернула веру в российских лыжников
Викторина
Режиссером закрытия Олимпийских игр в Скво-Вэлли был Уолт Дисней