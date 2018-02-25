ФХР: Знарок возглавит сборную России на ЧМ-2018 в Дании

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Российская команда под руководством Знарка выиграла Олимпийские игры в Пхёнчхане. Контракт у специалиста с ФХР рассчитан до конца Игр.

«Знарок проделал огромную работу. Он повезет команду на чемпионат мира. Работаем в штатном режиме», — сказал Ротенберг.

Чемпионат мира пройдет в Дании с 4 по 20 мая.