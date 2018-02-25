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25 февраля 2018, 12:31 | Биатлон | Чемпионат.com

Домрачева: По вечерам Бьорндален устраивал для нас минутку смеха на Играх-2018

Олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018 по биатлону белоруска Дарья Домрачева рассказала, почему для неё было важным присутствие на Играх мужа Уле-Эйнара Бьорндалена, который не смог отобраться в состав сборной Норвегии и присутствовал на соревнованиях в качестве тренера.

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© AFP 2018

«Наверное, все понимали, что Уле всё-таки едет не тренером. Основная подготовительная работа была проделана ещё до старта Олимпиады теми специалистами, которые действительно являлись моими тренерами. Уле-Эйнар отправился с командой в Корею, чтобы поддержать нас и подсказать в нужный момент с точки зрения восьмикратного олимпийского чемпиона.

Перед гонками Уле работал с нашими ребятами-сервисменами, помогал им откатывать лыжи. В общем, приносил практическую пользу, когда не хватало дополнительных ног и рук. Иногда давал советы, хотя как профессиональный спортсмен понимал: в определённых ситуациях лучше помолчать и просто побыть рядом. Зачастую самое правильное, что ты можешь сделать, — это не ляпнуть чего-то лишнего.

Он старался разряжать атмосферу в нашем жилище. В Олимпийской деревне спортсмены размещались в номерах, обустроенных по квартирному принципу. То есть женская команда жила в трёхкомнатной квартире. В каждой из комнат было по два человека. Уле-Эйнар тоже жил с нами. Вечерами мы с девчонками собирались на общей кухне, где Уле устраивал минутку смеха. Он включал весёлые спортивные программы норвежского телевидения, где в том числе участвовали и биатлонисты. Это, конечно, разряжало и помогало сбросить груз напряжения», — цитирует Домрачеву Тut.
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