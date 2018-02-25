Домрачева: По вечерам Бьорндален устраивал для нас минутку смеха на Играх-2018
Олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018 по биатлону белоруска Дарья Домрачева рассказала, почему для неё было важным присутствие на Играх мужа
Уле-Эйнара Бьорндалена, который не смог отобраться в состав сборной Норвегии и присутствовал на соревнованиях в качестве тренера.
«Наверное, все понимали, что Уле
Перед гонками Уле работал с нашими
Он старался разряжать атмосферу в нашем жилище. В Олимпийской деревне спортсмены размещались в номерах, обустроенных по квартирному принципу. То есть женская команда жила в трёхкомнатной квартире. В каждой из комнат было по два человека.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter