Анна Шевченко: Полторанин шел на золотую медаль Олимпиады

— Сегодня была очень тяжелая гонка, — отметила Шевченко. — Я настраивалась, я готовилась, не все получилось. Хотелось попасть в 30-ку, я 31-я. Но это тоже неплохо. Потому что, когда стартовала, у меня было немножко тяжелое самочувствие и разогналась я только под конец гонки. Опять же — лыжи. Вроде выбирали, выбирали, хоп — меня со спуска пять человек обошли, и все. Они как уехали, я с горем пополам их догнала, и то не всех. Но получилось как получилось. Спасибо сервису, они работали. Сегодня очень тяжелая погода. Сначала лыжня была более мокрой, а потом уже начала подмерзать. И мазь, бывало, местами срывало. Но эта гонка все-таки прошла, и я рада, я счастлива, что Олимпиада закончилась.

— Какие для себя выводы сделали? Чувствуете потенциал бороться за лучшие места?

— Думаю, достаточно неплохие соревнования получились для меня. Может быть, не все получилось так, как планировали, не так, как я хотела. Но я рада, что я здесь. Я рада, что я выступила, смогла добежать эти 30 километров, они, конечно, дались очень тяжело. Это урок нам. И я думаю, к следующей Олимпиаде мы будем готовы бороться за места гораздо выше. Потому что с каждым годом у меня идет прирост. Лучше не шагать через ступеньки, а идти потихоньку вверх.

— Как лидер женской сборной Казахстана по лыжным гонкам, что Вы думаете о вчерашнем выступлении лидера мужской команды Алексея Полторанина?

— Конечно, он очень расстроен. Мы не думали даже, что его кто-то догонит. Отрыв был очень большой. Все его поддерживают, все, я думаю, его понимают. 50 километров — это очень тяжелая гонка. Я думаю, он был готов, но что-то не получилось, что-то произошло. Он, думаю, сделал выводы. Он шел к этой медали и все-таки не смог. Я думаю, весь Казахстан расстроен. Но мы должны его поддержать. Потому что это не так легко и просто. Он большой молодец, как и его тренеры.

— Все-таки в вашем виде спорта тактика тоже может сыграть большую роль?

— Да. Он попытался сделать максимум возможного и шел на золотую медаль. Был морально готов, но, оказалось, что немножко, может быть, не готов физически. Очень обидно, очень жалко его. Мы, конечно же, поддерживаем его, как можем, подбадриваем.