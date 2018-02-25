Сергей Калинин: На радостях травмировал плечо
Нападающий нашей хоккейной команды поделился впечатлениями после победы над Германией (4:3) в финале олимпийского хоккейного турнира.
— О чем думали, когда за две минуты до конца основного времени вас удалили?
— Не знаю, кстати, заслужил ли я в том моменте удаления. А мыслей никаких не было. Пребывал в шоке. И был очень счастлив, когда ребята сравняли счет. Молодцы! Видел все, словно в замедленном повторе.
— И как в повторе смотрелось?
— Был кипеш на пятаке, и я надеялся, что шайба отскочит и что
Гусеву и он переправил ее в ворота. На радостях я даже немного травмировал плечо, поэтому и уехал в раздевалку.
— Какова была роль в команде вашего звена с Ковальчуком и Андроновым?
— У нас перед всеми звеньями стояла задача играть и в атаке, и в обороне, стараться забить — словом, действовать на команду.
— Когда Ковальчук в овертайме выскочил к воротам немцев, вам не показалось, что вопрос решен?
— Да. Не хватило сантиметров.
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|25 Февраля, 07:10
|Зрители 5075
|Финал
|Gangneung Hockey Centre
|Олег Знарок
|Марко Штурм
|Кошечкин В. 58:37 (Кошечкин В. 59:04)
|Аус ден Биркен Д.
|1-й период
|00:15
|Сергей Андронов
|Кристиан Эрхофф
|11:52
|19:59
|Вячеслав Войнов (Н. Гусев, К. Капризов)
|2-й период
|Феликс Шютц (Б. Мацек, П. Хагер)
|29:32
|Патрик Раймер
|29:49
|3-й период
|53:21
|Никита Гусев (К. Капризов, П. Дацюк)
|Доминик Кахун (Я. Элиц, Ф. Мауэр)
|53:31
|Йонас Мюллер (Я. Элиц, Ф. Хердлер)
|56:44
|57:49
|Сергей Калинин
|59:04
|Никита Гусев (К. Капризов, Арт. Зуб)
|Овертайм
|Патрик Раймер
|69:11
|69:40
|Кирилл Капризов (Н. Гусев, В. Войнов)
|4
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)