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25 февраля 2018, 12:15 | Хоккей | TeamRussia.pro

Сергей Калинин: На радостях травмировал плечо

Нападающий нашей хоккейной команды поделился впечатлениями после победы над Германией (4:3) в финале олимпийского хоккейного турнира.

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© AFP 2018
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— О чем думали, когда за две минуты до конца основного времени вас удалили?

— Не знаю, кстати, заслужил ли я в том моменте удаления. А мыслей никаких не было. Пребывал в шоке. И был очень счастлив, когда ребята сравняли счет. Молодцы! Видел все, словно в замедленном повторе.

— И как в повторе смотрелось?

— Был кипеш на пятаке, и я надеялся, что шайба отскочит и что кто-нибудь ее добьет. Получилось так, что она отскочила к
Гусеву и он переправил ее в ворота. На радостях я даже немного травмировал плечо, поэтому и уехал в раздевалку.

— Какова была роль в команде вашего звена с Ковальчуком и Андроновым?

— У нас перед всеми звеньями стояла задача играть и в атаке, и в обороне, стараться забить — словом, действовать на команду.

— Когда Ковальчук в овертайме выскочил к воротам немцев, вам не показалось, что вопрос решен?

— Да. Не хватило сантиметров.
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25 Февраля, 07:10 Зрители 5075 Финал Gangneung Hockey Centre
Россия 4:3
Овертайм
(1:0, 0:1, 2:2)
Германия
Главные тренеры
Олег Знарок Марко Штурм
Вратари
Кошечкин В. 58:37 (Кошечкин В. 59:04) Аус ден Биркен Д.
1-й период
00:15 Сергей Андронов
Кристиан Эрхофф 11:52
19:59 Вячеслав Войнов (Н. Гусев, К. Капризов)
2-й период
Феликс Шютц (Б. Мацек, П. Хагер) 29:32
Патрик Раймер 29:49
3-й период
53:21 Никита Гусев (К. Капризов, П. Дацюк)
Доминик Кахун (Я. Элиц, Ф. Мауэр) 53:31
Йонас Мюллер (Я. Элиц, Ф. Хердлер) 56:44
57:49 Сергей Калинин
59:04 Никита Гусев (К. Капризов, Арт. Зуб)
Овертайм
Патрик Раймер 69:11
69:40 Кирилл Капризов (Н. Гусев, В. Войнов)
Статистика
4 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Главный судья Марк Лемелин (США)

Хоккей

Ковальчук: Буду пробовать выиграть Кубок Стэнли, чтобы войти в «Тройной золотой клуб»

Ковальчук: Буду пробовать выиграть Кубок Стэнли, чтобы войти в «Тройной золотой клуб»

КАННЫН, 25 фев — РИА Новости, Александр Рогулев. Форвард сборной России и петербургского СКА Илья Ковальчук заявил РИА Новости, что еще попробует выиграть Кубок Стэнли, чтобы войти в «Тройной золотой клуб» вслед за Павлом Дацюком.
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