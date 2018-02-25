Сергей Калинин: На радостях травмировал плечо

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— О чем думали, когда за две минуты до конца основного времени вас удалили?

— Не знаю, кстати, заслужил ли я в том моменте удаления. А мыслей никаких не было. Пребывал в шоке. И был очень счастлив, когда ребята сравняли счет. Молодцы! Видел все, словно в замедленном повторе.

— И как в повторе смотрелось?

— Был кипеш на пятаке, и я надеялся, что шайба отскочит и что кто-нибудь ее добьет. Получилось так, что она отскочила к

Гусеву и он переправил ее в ворота. На радостях я даже немного травмировал плечо, поэтому и уехал в раздевалку.

— Какова была роль в команде вашего звена с Ковальчуком и Андроновым?

— У нас перед всеми звеньями стояла задача играть и в атаке, и в обороне, стараться забить — словом, действовать на команду.

— Когда Ковальчук в овертайме выскочил к воротам немцев, вам не показалось, что вопрос решен?

— Да. Не хватило сантиметров.