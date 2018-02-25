Почему нас все время ловят на допинге. И когда это кончится

Исполком МОК отказался от договоренностей с Россией по возвращению нашего флага на церемонии закрытия Игр-2018. Несмотря на все унижения, которые мы терпели, и дипломатические усилия, которые предпринимали ради восстановления нашего олимпийского комитета в правах уже 25 февраля. Такой поворот вызывает понятный гнев и мысли о том, что международные спортивные чиновники снова нас обманули. Но у наших оппонентов есть козырь, который невозможно крыть, — в Пхенчхане среди российских спортсменов обнаружились два допингера. И всем понятно, что для команды, которая находится под санкциями за допинг, это непозволительная роскошь.

ДУРОСТЬ ИЛИ ЗЛОЙ УМЫСЕЛ?

Если один допинговый эпизод еще можно было списать на досадную случайность или на диверсию врагов, то два инцидента — это уже вроде как система. И любой наш недоброжелатель здесь легко получает аргумент для двух неприятных для России выводов. Во-первых, что российские спортсмены настолько привыкли к допингу, что не могут остановиться даже под угрозой гарантированных санкций. Причем, не только лично для себя, но и для сотен своих коллег и всей страны. Во-вторых, что наша делегация не в состоянии контролировать собственных атлетов — они нарушают в тот момент, когда нарушать нельзя ни в коем случае. И неважно делают они это по злому умыслу, или по собственной дурости.

Особо упертые оппоненты России наверняка скажут еще, что мы всей страной продолжаем глобально обманывать «чистых атлетов», но такие радикальные суждения всерьез рассматривать нет смысла. Это мнение из серии «верю — не верю», спорить здесь бесполезно, и очевидно, что никакого резона так поступать у нас сейчас нет. В итоге среди возможных причин российского допингового кошмара в Пхенчхане, помимо заговора иностранных спецслужб (по версии некоторых руководителей наших федераций), остаются: привычка некоторых спортсменов и тренеров к допингу, русский авось, безответственность, халатность, глупость, ошибка и недостаточный контроль. Или есть что-то еще?

В ТУАЛЕТ — СТРОЕМ

Любой менеджер, работающий с людьми, знает: в коллективе, насчитывающем больше 30 человек обязательно найдется «чудик», который не вписывается ни в какие правила и способен на безумства. Это свойство нашего биологического вида, и с этим ничего не поделаешь, в том числе под угрозой тюрьмы или расстрела. Так было даже самые суровые времена. Россия в Пхенчхан повезла 168 спортсменов — это очень много самых разных людей. Даже при условии, что все они — суперпрофи и люди с повышенной социальной ответственностью, исключить вероятность сумасшедших выходок может только тотальный контроль, в том числе личного пространства. То есть даже в туалет — строем, как болельщики из КНДР на Играх-2018.

В данный момент наши спортсмены — самые тестируемые в мире. В случае попадания в их организм запрещенного вещества (не важно — намеренно или случайно) вероятность обнаружения допинга приближается к ста процентам. Во всяком случае, на международных стартах. На внутренней арене все иначе, и это большая проблема. Из-за отсутствия аккредитации у РУСАДА наращивать допинг-контроль внутри страны сейчас сложно, но здесь надо понимать, что это необходимо не ради ВАДА или МОК. Приучать наших атлетов к неотвратимости наказания нужно в первую очередь нам самим, иначе допинговые сюрпризы будут ждать нас бесконечно.

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ

Не оправдывая допингеров, надо сказать также о том, что нынешняя антидопинговая система сама провоцирует ошибки и случайности. Список запрещенных препаратов слишком велик и не всегда логичен. Без помощи специалиста разобраться в нем невозможно, кроме того многие антидопинговые правила нарушают базовые права человека. На исполкоме МОК сегодня звучали призывы публично расследовать дела российских допингеров в Пхенчхане. О таком повороте можно только мечтать, потому что непубличность всей антидопинговой процедуры сейчас создает богатую почву для злоупотреблений.

Уверен, что случаев случайного приема допинга полно и в других странах. Но они либо замалчиваются, либо не выявляются из-за того, что под антидопинговый микроскоп сейчас помещена только Россия. Все остальные страны по-прежнему имеют возможность относиться к этой теме расслабленно. Говорить о том, что наш «русский авось» какой-то вопиюще особенный, чем авось у других народов — глупо. В мире есть множество стран, где хаоса на порядок больше, чем в России, в том числе в сфере спорта. Наоборот, наш народ славится умением собраться в экстремальных ситуациях. А сейчас именно такая.

КАК ОСТАНОВИТЬ КАТОК

Спортсмены и тренеры, не умеющие работать без допинга или выдумывающие разные хитрости для обхода антидопинговых правил, у нас, конечно, еще остались. Но рано или поздно их всех выловят и оставят вне спорта. Но что нам делать с «чудиками» и со случайными жертвами допинга? С большой долей вероятности именно они подвели нас в Пхенчхане. В нынешней ситуации остается либо отправить все международные структуры по тому же адресу, что и скелетонист Никита Трегубов. И дальше проводить Спартакиады народов России по своим собственным правилам. Либо начать относиться к вопросам борьбы с допингом также ответственно, как к подготовке спортсменов топ-уровня.

Последнее не совсем справедливо (если учесть инвестиции в эту сферу в других странах), но другого выхода нет. Очевидно, что наши оппоненты сели на тему «русского допинга» очень крепко, и добровольно с нее не слезут. Отбиться можно только став в деле антидопинга державой номер один в мире. Нам срочно нужны врачи, ученые, юристы, лаборатории, оборудование, вузы и все прочее, что позволит нам стать лидерами в этой сфере. В принципе ничего невозможного нет. Нынешние затраты на спорт высших достижений вполне позволяют все это сделать.

Иначе все вложения в большой спорт будут работать не на укрепление престижа страны, а как сейчас. Антидопинговый каток, который уже третий год сминает наш спорт, можно и нужно остановить.

Олег ШАМОНАЕВ.