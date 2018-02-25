Лыжница Седова довольна своим выступлением на Олимпиаде в Пхёнчхане
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Лыжница Анастасия Седова, показавшая в женском марафоне на 30 км лучший результат среди россиянок — 11-е место, довольна своим выступлением на этой Олимпиаде и возвращается домой с хорошим настроением. Об этом Седова сообщила журналистам.
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Седова является обладательницей бронзовой медали в эстафете 4×5 км, она также заняла восьмое место на дистанции 10 км свободным стилем и 12-е — в скиатлоне.
«В целом я довольна своим выступлением на этой Олимпиаде, это были первые Игры для меня, — сказала Седова. — У меня появилась определенная стабильность в выступлениях, что не может не радовать. Теперь будем проводить с тренером работу над ошибками. Возвращаюсь домой с медалью и хорошим настроением».
«Сегодня была безумно тяжелая гонка. Поменялась погода, лыжню растопило. Но наша
Седова заметила, что олимпийские 30 км стали для нее первым в ее карьере марафоном на международном уровне. «Первый раз я бежала его в прошлом году на чемпионате России и победила, а сегодня была вторая моя гонка. Я не настраивалась на
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