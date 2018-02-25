Андрей Зубарев: Силы есть играть хоть до завтра
Защитник нашей хоккейной команды поделился впечатлениями после финала хоккейного турнира на Олимпийских играх, в котором в овертайме была обыграна Германия — 4:3.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
— Некоторая недооценка соперника, видимо. была. Другие команды и погорели на том, что не верили в способность сборной Германии их обыграть. Когда в концовке проигрывали 2:3, в голове крутилось: «Мы не можем этого допустить». А тут еще у нас удаление. Но Бог дал нам медали.
— Испытываете усталость?
— Эмоциональную. А физически готов хоть до завтра играть.
— Когда второй гол забили, не вышла ли команда на следующую смену с ощущением, что игра уже сделана?
— Произошло, то, что произошло. Допустили ошибку.
— Как оценили бы роль Никиты Гусева и всего звена Павла Дацюка?
— Какой смысл об этом говорить? Вы все видели. Повторяться, что они все в порядке? Да вся команда в порядке. А Дацюк, которому 39 лет, конечно, большой профессионал, — сказал Зубарев.
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|25 Февраля, 07:10
|Зрители 5075
|Финал
|Gangneung Hockey Centre
|Олег Знарок
|Марко Штурм
|Кошечкин В. 58:37 (Кошечкин В. 59:04)
|Аус ден Биркен Д.
|1-й период
|00:15
|Сергей Андронов
|Кристиан Эрхофф
|11:52
|19:59
|Вячеслав Войнов (Н. Гусев, К. Капризов)
|2-й период
|Феликс Шютц (Б. Мацек, П. Хагер)
|29:32
|Патрик Раймер
|29:49
|3-й период
|53:21
|Никита Гусев (К. Капризов, П. Дацюк)
|Доминик Кахун (Я. Элиц, Ф. Мауэр)
|53:31
|Йонас Мюллер (Я. Элиц, Ф. Хердлер)
|56:44
|57:49
|Сергей Калинин
|59:04
|Никита Гусев (К. Капризов, Арт. Зуб)
|Овертайм
|Патрик Раймер
|69:11
|69:40
|Кирилл Капризов (Н. Гусев, В. Войнов)
|4
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)