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25 февраля 2018, 12:22 | Хоккей | TeamRussia.pro

Андрей Зубарев: Силы есть играть хоть до завтра

Защитник нашей хоккейной команды поделился впечатлениями после финала хоккейного турнира на Олимпийских играх, в котором в овертайме была обыграна Германия — 4:3.

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— Некоторая недооценка соперника, видимо. была. Другие команды и погорели на том, что не верили в способность сборной Германии их обыграть. Когда в концовке проигрывали 2:3, в голове крутилось: «Мы не можем этого допустить». А тут еще у нас удаление. Но Бог дал нам медали.

— Испытываете усталость?

— Эмоциональную. А физически готов хоть до завтра играть.

— Когда второй гол забили, не вышла ли команда на следующую смену с ощущением, что игра уже сделана?

— Произошло, то, что произошло. Допустили ошибку.

— Как оценили бы роль Никиты Гусева и всего звена Павла Дацюка?

— Какой смысл об этом говорить? Вы все видели. Повторяться, что они все в порядке? Да вся команда в порядке. А Дацюк, которому 39 лет, конечно, большой профессионал, — сказал Зубарев.
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25 Февраля, 07:10 Зрители 5075 Финал Gangneung Hockey Centre
Россия 4:3
Овертайм
(1:0, 0:1, 2:2)
Германия
Главные тренеры
Олег Знарок Марко Штурм
Вратари
Кошечкин В. 58:37 (Кошечкин В. 59:04) Аус ден Биркен Д.
1-й период
00:15 Сергей Андронов
Кристиан Эрхофф 11:52
19:59 Вячеслав Войнов (Н. Гусев, К. Капризов)
2-й период
Феликс Шютц (Б. Мацек, П. Хагер) 29:32
Патрик Раймер 29:49
3-й период
53:21 Никита Гусев (К. Капризов, П. Дацюк)
Доминик Кахун (Я. Элиц, Ф. Мауэр) 53:31
Йонас Мюллер (Я. Элиц, Ф. Хердлер) 56:44
57:49 Сергей Калинин
59:04 Никита Гусев (К. Капризов, Арт. Зуб)
Овертайм
Патрик Раймер 69:11
69:40 Кирилл Капризов (Н. Гусев, В. Войнов)
Статистика
4 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Главный судья Марк Лемелин (США)

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