Андрей Зубарев: Силы есть играть хоть до завтра

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— Некоторая недооценка соперника, видимо. была. Другие команды и погорели на том, что не верили в способность сборной Германии их обыграть. Когда в концовке проигрывали 2:3, в голове крутилось: «Мы не можем этого допустить». А тут еще у нас удаление. Но Бог дал нам медали.

— Испытываете усталость?

— Эмоциональную. А физически готов хоть до завтра играть.

— Когда второй гол забили, не вышла ли команда на следующую смену с ощущением, что игра уже сделана?

— Произошло, то, что произошло. Допустили ошибку.

— Как оценили бы роль Никиты Гусева и всего звена Павла Дацюка?

— Какой смысл об этом говорить? Вы все видели. Повторяться, что они все в порядке? Да вся команда в порядке. А Дацюк, которому 39 лет, конечно, большой профессионал, — сказал Зубарев.