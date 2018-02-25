Знарок не определился, будет ли он дальше тренировать сборную России по хоккею

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В воскресенье российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами, переиграв в финале немцев со счетом 4:3 в овертайме.

«Решения пока нет, буду думать. Я устал», — сказал Знарок.