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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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25 февраля 2018, 12:20 | Хоккей | ТАСС

Знарок рассказал, что Путин поздравил его с победой на Олимпиаде-2018

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Главный тренер хоккейной команды олимпийских атлетов из России Олег Знарок рассказал, что президент РФ Владимир Путин поздравил его после победного финала Олимпийских игр — 2018. Об этом Знарок рассказал журналистам на пресс-конференции.

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© ИТАР-ТАСС
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В воскресенье российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами, переиграв в финале немцев со счетом 4:3 в овертайме. Илья Ковальчук был признан самым ценным игроком турнира.

«После матча на лавке мне звонил Владимир Владимирович, Медведев и Жуков. Было очень приятно, поздравляли. Служу России», — сказал Знарок.

Тренер подчеркнул, что команда изначально знала, что российские спортсмены по решению сессии Международного олимпийского комитета не смогут на церемонии закрытия Игр пройти под национальным флагом. «Мы это понимали, поэтому спокойно к этому относились. Россия в нас верит. У нас на этой Олимпиаде была именно команда — один за всех и все за одного, и мы выступили именно командой», — отметил он.

Тренер не стал говорить, что россияне считались фаворитами Олимпиады. «В этом не было смысла — здесь собрались добротные команды», — подчеркнул он.

В последний раз до этого отечественные хоккеисты выигрывали Олимпийские игры в 1992 году.
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25 Февраля, 07:10 Зрители 5075 Финал Gangneung Hockey Centre
Россия 4:3
Овертайм
(1:0, 0:1, 2:2)
Германия
Главные тренеры
Олег Знарок Марко Штурм
Вратари
Кошечкин В. 58:37 (Кошечкин В. 59:04) Аус ден Биркен Д.
1-й период
00:15 Сергей Андронов
Кристиан Эрхофф 11:52
19:59 Вячеслав Войнов (Н. Гусев, К. Капризов)
2-й период
Феликс Шютц (Б. Мацек, П. Хагер) 29:32
Патрик Раймер 29:49
3-й период
53:21 Никита Гусев (К. Капризов, П. Дацюк)
Доминик Кахун (Я. Элиц, Ф. Мауэр) 53:31
Йонас Мюллер (Я. Элиц, Ф. Хердлер) 56:44
57:49 Сергей Калинин
59:04 Никита Гусев (К. Капризов, Арт. Зуб)
Овертайм
Патрик Раймер 69:11
69:40 Кирилл Капризов (Н. Гусев, В. Войнов)
Статистика
4 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Главный судья Марк Лемелин (США)

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