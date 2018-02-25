Знарок рассказал, что Путин поздравил его с победой на Олимпиаде-2018

В воскресенье российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами, переиграв в финале немцев со счетом 4:3 в овертайме. Илья Ковальчук был признан самым ценным игроком турнира.



«После матча на лавке мне звонил Владимир Владимирович, Медведев и Жуков. Было очень приятно, поздравляли. Служу России», — сказал Знарок.

Тренер подчеркнул, что команда изначально знала, что российские спортсмены по решению сессии Международного олимпийского комитета не смогут на церемонии закрытия Игр пройти под национальным флагом. «Мы это понимали, поэтому спокойно к этому относились. Россия в нас верит. У нас на этой Олимпиаде была именно команда — один за всех и все за одного, и мы выступили именно командой», — отметил он.



Тренер не стал говорить, что россияне считались фаворитами Олимпиады. «В этом не было смысла — здесь собрались добротные команды», — подчеркнул он.



В последний раз до этого отечественные хоккеисты выигрывали Олимпийские игры в 1992 году.