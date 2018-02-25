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25 февраля 2018, 11:36 | Хоккей | Советский спорт

Павел Дацюк: Я в «Тройном золотом клубе»? Даже не успел об этом подумать

После победы в финале над немцами (4:3 ОТ) капитан нашей сборной Павел Дацюк ответил на вопросы журналистов.

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— Когда Гусев забивал в меньшинстве, какие были ощущения?

— Не такого, конечно, ожидали. Хорошо, что все так закончилось. С божьей помощью получилось. На лавке сердце у всех остановилось…

— Второй гол мы получили сразу после шайбы Гусева? Почему?

— Расслабились, допустили несколько ошибок.

— Чем немцы удивили?

— Они дисциплинированно играли, в углах создавали большинство и хорошо катили в контратаку.

— Давление в связи со статусом фаворита ощущали?

— На фаворитов всегда есть давление. Посмотрите, как осторожно мы начинали с чехами и в финале с немцами…

— Вы вошли в Тройной золотой клуб. Сбылась мечта?

— Даже не думал над этим. Спасибо, что напомнили. Да, была такая мечта, теперь ее нет. Помогите новую придумать.

— Не думаете об уходе из хоккея?

— Подождите, подождите. Без меня, моих интервью вы будете скучать.

— Стало быть, продолжите в новом сезоне?

— Дайте этот закончить. Тогда и буду решать.

— Эти ребята — Гусев и Капризов… Кажется, с ними вы играли всю жизнь…

— Нас соединили после первой игры со словаками. Они здорово открываются, взаимодействуют. Теперь не надо останавливаться на достигнут. Главное, чтобы они стремились к новым вершинам, работали. И все у них будет хорошо.
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25 Февраля, 07:10 Зрители 5075 Финал Gangneung Hockey Centre
Россия 4:3
Овертайм
(1:0, 0:1, 2:2)
Германия
Главные тренеры
Олег Знарок Марко Штурм
Вратари
Кошечкин В. 58:37 (Кошечкин В. 59:04) Аус ден Биркен Д.
1-й период
00:15 Сергей Андронов
Кристиан Эрхофф 11:52
19:59 Вячеслав Войнов (Н. Гусев, К. Капризов)
2-й период
Феликс Шютц (Б. Мацек, П. Хагер) 29:32
Патрик Раймер 29:49
3-й период
53:21 Никита Гусев (К. Капризов, П. Дацюк)
Доминик Кахун (Я. Элиц, Ф. Мауэр) 53:31
Йонас Мюллер (Я. Элиц, Ф. Хердлер) 56:44
57:49 Сергей Калинин
59:04 Никита Гусев (К. Капризов, Арт. Зуб)
Овертайм
Патрик Раймер 69:11
69:40 Кирилл Капризов (Н. Гусев, В. Войнов)
Статистика
4 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Главный судья Марк Лемелин (США)

Хоккей

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