Павел Дацюк: Я в «Тройном золотом клубе»? Даже не успел об этом подумать
После победы в финале над немцами (4:3 ОТ) капитан нашей сборной Павел Дацюк ответил на вопросы журналистов.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
— Когда Гусев забивал в меньшинстве, какие были ощущения?
— Не такого, конечно, ожидали. Хорошо, что все так закончилось. С божьей помощью получилось. На лавке сердце у всех остановилось…
— Второй гол мы получили сразу после шайбы Гусева? Почему?
— Расслабились, допустили несколько ошибок.
— Чем немцы удивили?
— Они дисциплинированно играли, в углах создавали большинство и хорошо катили в контратаку.
— Давление в связи со статусом фаворита ощущали?
— На фаворитов всегда есть давление. Посмотрите, как осторожно мы начинали с чехами и в финале с немцами…
— Вы вошли в Тройной золотой клуб. Сбылась мечта?
— Даже не думал над этим. Спасибо, что напомнили. Да, была такая мечта, теперь ее нет. Помогите новую придумать.
— Не думаете об уходе из хоккея?
— Подождите, подождите. Без меня, моих интервью вы будете скучать.
— Стало быть, продолжите в новом сезоне?
— Дайте этот закончить. Тогда и буду решать.
— Эти ребята — Гусев и Капризов… Кажется, с ними вы играли всю жизнь…
— Нас соединили после первой игры со словаками. Они здорово открываются, взаимодействуют. Теперь не надо останавливаться на достигнут. Главное, чтобы они стремились к новым вершинам, работали. И все у них будет хорошо.
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|25 Февраля, 07:10
|Зрители 5075
|Финал
|Gangneung Hockey Centre
|Олег Знарок
|Марко Штурм
|Кошечкин В. 58:37 (Кошечкин В. 59:04)
|Аус ден Биркен Д.
|1-й период
|00:15
|Сергей Андронов
|Кристиан Эрхофф
|11:52
|19:59
|Вячеслав Войнов (Н. Гусев, К. Капризов)
|2-й период
|Феликс Шютц (Б. Мацек, П. Хагер)
|29:32
|Патрик Раймер
|29:49
|3-й период
|53:21
|Никита Гусев (К. Капризов, П. Дацюк)
|Доминик Кахун (Я. Элиц, Ф. Мауэр)
|53:31
|Йонас Мюллер (Я. Элиц, Ф. Хердлер)
|56:44
|57:49
|Сергей Калинин
|59:04
|Никита Гусев (К. Капризов, Арт. Зуб)
|Овертайм
|Патрик Раймер
|69:11
|69:40
|Кирилл Капризов (Н. Гусев, В. Войнов)
|4
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)