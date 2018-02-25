Павел Дацюк: Я в «Тройном золотом клубе»? Даже не успел об этом подумать

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— Когда Гусев забивал в меньшинстве, какие были ощущения?

— Не такого, конечно, ожидали. Хорошо, что все так закончилось. С божьей помощью получилось. На лавке сердце у всех остановилось…

— Второй гол мы получили сразу после шайбы Гусева? Почему?

— Расслабились, допустили несколько ошибок.

— Чем немцы удивили?

— Они дисциплинированно играли, в углах создавали большинство и хорошо катили в контратаку.

— Давление в связи со статусом фаворита ощущали?

— На фаворитов всегда есть давление. Посмотрите, как осторожно мы начинали с чехами и в финале с немцами…

— Вы вошли в Тройной золотой клуб. Сбылась мечта?

— Даже не думал над этим. Спасибо, что напомнили. Да, была такая мечта, теперь ее нет. Помогите новую придумать.

— Не думаете об уходе из хоккея?

— Подождите, подождите. Без меня, моих интервью вы будете скучать.

— Стало быть, продолжите в новом сезоне?

— Дайте этот закончить. Тогда и буду решать.

— Эти ребята — Гусев и Капризов… Кажется, с ними вы играли всю жизнь…

— Нас соединили после первой игры со словаками. Они здорово открываются, взаимодействуют. Теперь не надо останавливаться на достигнут. Главное, чтобы они стремились к новым вершинам, работали. И все у них будет хорошо.