Илья Ковальчук: Медаль отцу посвящаю! Это была его мечта

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— Я сейчас пока чувствую только опустошение, — сказал Ковальчук выйдя после награждения в микст-зону. — Пока мы еще просто даже не осознали, что сделали. Сколько бы специалисты не твердили, что в финале нам будет просто. Что без игроков НХЛ Олимпиада превращается во второстепенный турнир… Сегодняшний матч все поставил на свои места. Показал, что Олимпиада — это в первую очередь нервы, эмоции и непредсказуемый результат. Совершенно неважно — против кого ты играешь в финале. На нас на всех лежала огромная ответственность. А ведь большинство ребят первый раз попало на Игры.

— Что скажете о самом инфарктном моменте финала — последней минуте третьего периода, когда мы проигрывали 2:3 и были в меньшинстве?

— Хорошо, что нашли момент и сравняли. Гусь (Никита Гусев — Прим. ред.) сегодня просто вне всякой похвалы. Нет слов, чтоб его отблагодарить за этот гол.

— Многие похоронили команду, когда мы в меньшинстве сняли вратаря.

— Но мы себя не хоронили. Искали момент. Тренеры хорошо сработали — поменяли звенья и выпустили правильных ребят на лед. В итоге все получилось супер.

— Вы получили звание MVP. Насколько оно важно?

— Это совсем не важно, второстепенно. Самое важное вот — на груди висит.

— К этим золотым медалям ты шел пять Олимпиад…

— Я с пяти лет к этому шел. С тех пор, как начал заниматься хоккеем. Это была изначально мечта моего отца. А потом и моя. Очень дорогая медаль.

— Папе ее посвящаешь?

— Однозначно!