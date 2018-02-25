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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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25 февраля 2018, 11:34 | Хоккей | Советский спорт

Илья Ковальчук: Медаль отцу посвящаю! Это была его мечта

Первые слова форварда россиян Ильи Ковальчка в ранге олимпийского чемпиона и самого ценного игрока турнира.

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— Я сейчас пока чувствую только опустошение, — сказал Ковальчук выйдя после награждения в микст-зону. — Пока мы еще просто даже не осознали, что сделали. Сколько бы специалисты не твердили, что в финале нам будет просто. Что без игроков НХЛ Олимпиада превращается во второстепенный турнир… Сегодняшний матч все поставил на свои места. Показал, что Олимпиада — это в первую очередь нервы, эмоции и непредсказуемый результат. Совершенно неважно — против кого ты играешь в финале. На нас на всех лежала огромная ответственность. А ведь большинство ребят первый раз попало на Игры.

— Что скажете о самом инфарктном моменте финала — последней минуте третьего периода, когда мы проигрывали 2:3 и были в меньшинстве?

— Хорошо, что нашли момент и сравняли. Гусь (Никита Гусев — Прим. ред.) сегодня просто вне всякой похвалы. Нет слов, чтоб его отблагодарить за этот гол.

— Многие похоронили команду, когда мы в меньшинстве сняли вратаря.

— Но мы себя не хоронили. Искали момент. Тренеры хорошо сработали — поменяли звенья и выпустили правильных ребят на лед. В итоге все получилось супер.

— Вы получили звание MVP. Насколько оно важно?

— Это совсем не важно, второстепенно. Самое важное вот — на груди висит.

— К этим золотым медалям ты шел пять Олимпиад…

— Я с пяти лет к этому шел. С тех пор, как начал заниматься хоккеем. Это была изначально мечта моего отца. А потом и моя. Очень дорогая медаль.

— Папе ее посвящаешь?

— Однозначно!
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25 Февраля, 07:10 Зрители 5075 Финал Gangneung Hockey Centre
Россия 4:3
Овертайм
(1:0, 0:1, 2:2)
Германия
Главные тренеры
Олег Знарок Марко Штурм
Вратари
Кошечкин В. 58:37 (Кошечкин В. 59:04) Аус ден Биркен Д.
1-й период
00:15 Сергей Андронов
Кристиан Эрхофф 11:52
19:59 Вячеслав Войнов (Н. Гусев, К. Капризов)
2-й период
Феликс Шютц (Б. Мацек, П. Хагер) 29:32
Патрик Раймер 29:49
3-й период
53:21 Никита Гусев (К. Капризов, П. Дацюк)
Доминик Кахун (Я. Элиц, Ф. Мауэр) 53:31
Йонас Мюллер (Я. Элиц, Ф. Хердлер) 56:44
57:49 Сергей Калинин
59:04 Никита Гусев (К. Капризов, Арт. Зуб)
Овертайм
Патрик Раймер 69:11
69:40 Кирилл Капризов (Н. Гусев, В. Войнов)
Статистика
4 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Главный судья Марк Лемелин (США)

Хоккей

Ковальчук: Буду пробовать выиграть Кубок Стэнли, чтобы войти в «Тройной золотой клуб»

Ковальчук: Буду пробовать выиграть Кубок Стэнли, чтобы войти в «Тройной золотой клуб»

КАННЫН, 25 фев — РИА Новости, Александр Рогулев. Форвард сборной России и петербургского СКА Илья Ковальчук заявил РИА Новости, что еще попробует выиграть Кубок Стэнли, чтобы войти в «Тройной золотой клуб» вслед за Павлом Дацюком.
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