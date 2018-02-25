Илья Ковальчук: Медаль отцу посвящаю! Это была его мечта
Первые слова форварда россиян Ильи Ковальчка в ранге олимпийского чемпиона и самого ценного игрока турнира.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
— Я сейчас пока чувствую только опустошение, — сказал Ковальчук выйдя после награждения в
— Что скажете о самом инфарктном моменте финала — последней минуте третьего периода, когда мы проигрывали 2:3 и были в меньшинстве?
— Хорошо, что нашли момент и сравняли. Гусь (Никита Гусев — Прим. ред.) сегодня просто вне всякой похвалы. Нет слов, чтоб его отблагодарить за этот гол.
— Многие похоронили команду, когда мы в меньшинстве сняли вратаря.
— Но мы себя не хоронили. Искали момент. Тренеры хорошо сработали — поменяли звенья и выпустили правильных ребят на лед. В итоге все получилось супер.
— Вы получили звание MVP. Насколько оно важно?
— Это совсем не важно, второстепенно. Самое важное вот — на груди висит.
— К этим золотым медалям ты шел пять Олимпиад…
— Я с пяти лет к этому шел. С тех пор, как начал заниматься хоккеем. Это была изначально мечта моего отца. А потом и моя. Очень дорогая медаль.
— Папе ее посвящаешь?
— Однозначно!
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|25 Февраля, 07:10
|Зрители 5075
|Финал
|Gangneung Hockey Centre
|Олег Знарок
|Марко Штурм
|Кошечкин В. 58:37 (Кошечкин В. 59:04)
|Аус ден Биркен Д.
|1-й период
|00:15
|Сергей Андронов
|Кристиан Эрхофф
|11:52
|19:59
|Вячеслав Войнов (Н. Гусев, К. Капризов)
|2-й период
|Феликс Шютц (Б. Мацек, П. Хагер)
|29:32
|Патрик Раймер
|29:49
|3-й период
|53:21
|Никита Гусев (К. Капризов, П. Дацюк)
|Доминик Кахун (Я. Элиц, Ф. Мауэр)
|53:31
|Йонас Мюллер (Я. Элиц, Ф. Хердлер)
|56:44
|57:49
|Сергей Калинин
|59:04
|Никита Гусев (К. Капризов, Арт. Зуб)
|Овертайм
|Патрик Раймер
|69:11
|69:40
|Кирилл Капризов (Н. Гусев, В. Войнов)
|4
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)