Капризов рассказал, что многому научился у Дацюка на Играх-2018

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Российские хоккеисты стали победителями Игр, обыграв в финале в воскресенье команду Германии в овертайме со счетом 4:3.

«Главное, что выиграли, и без разницы, кто забил. В концовке вчетвером играли, вратаря сняли, и слава богу, что так все вышло. Сейчас хочется просто порадоваться, не хочется думать. Думаю, вся команда будет проставляться», — поделился впечатлениями Капризов.

«Многому научился у Дацюка. Счастлив, что он и Илюша (Илья Ковальчук — прим. ТАСС) выиграли золотые медали. Это их пятая Олимпиада», — отметил он.

Дацюк после этой победы стал членом «Тройного золотого клуба», в который попадают хоккеисты, победившие на Олимпийских играх, чемпионате мира и выигравшие Кубок Стэнли (трофей, вручаемый за победу в Национальной хоккейной лиге).