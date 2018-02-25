Капризов рассказал, что многому научился у Дацюка на Играх-2018
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Нападающий команды олимпийских атлетов из России по хоккею Кирилл Капризов многому научился у партнера по команде Павла Дацюка за время Олимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом он рассказал журналистам.
Российские хоккеисты стали победителями Игр, обыграв в финале в воскресенье команду Германии в овертайме со счетом 4:3.
«Главное, что выиграли, и без разницы, кто забил. В концовке вчетвером играли, вратаря сняли, и слава богу, что так все вышло. Сейчас хочется просто порадоваться, не хочется думать. Думаю, вся команда будет проставляться», — поделился впечатлениями Капризов.
«Многому научился у Дацюка. Счастлив, что он и Илюша (Илья Ковальчук — прим. ТАСС) выиграли золотые медали. Это их пятая Олимпиада», — отметил он.
Дацюк после этой победы стал членом «Тройного золотого клуба», в который попадают хоккеисты, победившие на Олимпийских играх, чемпионате мира и выигравшие Кубок Стэнли (трофей, вручаемый за победу в Национальной хоккейной лиге).
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|25 Февраля, 07:10
|Зрители 5075
|Финал
|Gangneung Hockey Centre
|Олег Знарок
|Марко Штурм
|Кошечкин В. 58:37 (Кошечкин В. 59:04)
|Аус ден Биркен Д.
|1-й период
|00:15
|Сергей Андронов
|Кристиан Эрхофф
|11:52
|19:59
|Вячеслав Войнов (Н. Гусев, К. Капризов)
|2-й период
|Феликс Шютц (Б. Мацек, П. Хагер)
|29:32
|Патрик Раймер
|29:49
|3-й период
|53:21
|Никита Гусев (К. Капризов, П. Дацюк)
|Доминик Кахун (Я. Элиц, Ф. Мауэр)
|53:31
|Йонас Мюллер (Я. Элиц, Ф. Хердлер)
|56:44
|57:49
|Сергей Калинин
|59:04
|Никита Гусев (К. Капризов, Арт. Зуб)
|Овертайм
|Патрик Раймер
|69:11
|69:40
|Кирилл Капризов (Н. Гусев, В. Войнов)
|4
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)