Знарок назвал победный финал Олимпиады самым важным в жизни

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В воскресенье российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами, переиграв в финале немцев со счетом 4:3 в овертайме. Илья Ковальчук был признан самым ценным игроком турнира.

«Этим золотом Игр я ответил на все ваши вопросы, господа журналисты. Этот матч для меня был самым важным в жизни. Сложно сказать [что чувствовал за две минуты до конца третьего периода], там было все — решение нужно было принять правильное в доли секунд. Посчастливилось, что такое принял, сложилось», — сказал Знарок.

В последний раз отечественные хоккеисты выигрывали Олимпийские игры в 1992 году.