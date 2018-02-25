Шипачев был готов помочь команде на ОИ в любой момент
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Хоккеист команды олимпийских атлетов из России Вадим Шипачев был готов в любой момент помочь партнерам на Олимпийских играх. Об этом он рассказал журналистам.
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Команда олимпийских атлетов из России выиграла Олимпиаду, победив в овертайме немцев со счетом 4:3. Шипачев сыграл на турнире один матч.
«Ребята молодцы, рад, что мы выиграли. Я тренировался, в любой момент был готов выйти, помогать, чем мог. У нас команда — семья, благодаря этому мы выиграли. Я наверное не должен был так играть первый матч [со Словакией]», — сказал Шипачев.
Российские хоккеисты не побеждали на Олимпиаде с 1992 года.
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|25 Февраля, 07:10
|Зрители 5075
|Финал
|Gangneung Hockey Centre
Главные тренеры
|Олег Знарок
|Марко Штурм
Вратари
|Кошечкин В. 58:37 (Кошечкин В. 59:04)
|Аус ден Биркен Д.
|1-й период
|00:15
|Сергей Андронов
|Кристиан Эрхофф
|11:52
|19:59
|Вячеслав Войнов (Н. Гусев, К. Капризов)
|2-й период
|Феликс Шютц (Б. Мацек, П. Хагер)
|29:32
|Патрик Раймер
|29:49
|3-й период
|53:21
|Никита Гусев (К. Капризов, П. Дацюк)
|Доминик Кахун (Я. Элиц, Ф. Мауэр)
|53:31
|Йонас Мюллер (Я. Элиц, Ф. Хердлер)
|56:44
|57:49
|Сергей Калинин
|59:04
|Никита Гусев (К. Капризов, Арт. Зуб)
|Овертайм
|Патрик Раймер
|69:11
|69:40
|Кирилл Капризов (Н. Гусев, В. Войнов)
Статистика
|4
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)