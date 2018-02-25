Шипачев был готов помочь команде на ОИ в любой момент

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Команда олимпийских атлетов из России выиграла Олимпиаду, победив в овертайме немцев со счетом 4:3. Шипачев сыграл на турнире один матч.

«Ребята молодцы, рад, что мы выиграли. Я тренировался, в любой момент был готов выйти, помогать, чем мог. У нас команда — семья, благодаря этому мы выиграли. Я наверное не должен был так играть первый матч [со Словакией]», — сказал Шипачев.

Российские хоккеисты не побеждали на Олимпиаде с 1992 года.