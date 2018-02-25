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25 февраля 2018, 11:45 | Хоккей | ТАСС

Фетисов: Гусев доминировал на протяжении всего олимпийского турнира

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Нападающий хоккейной команды олимпийских атлетов из России Никита Гусев выделялся по ходу всего олимпийского турнира. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов, завоевавший бронзовые медали Олимпиады-2002 в качестве главного тренера сборной России.

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© ИТАР-ТАСС
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В воскресенье российские хоккеисты выиграли Олимпиаду, переиграв в финале немцев со счетом 4:3 в овертайме. Гусев забросил две шайбы и сделав две результативные передачи.

«Гусев по ходу Олимпиады превратился в лидера команды, он доминировал на площадке, — отметил Фетисов. — Также хочу отметить и капитана команды Павла Дацюка, который вселял уверенность в молодых ребят (Кирилла Капризова и Гусева). По ходу турнира команда прибавляла от матча к матчу».

Фетисов отметил характер российской команды в финальном матче. «Я ожидал более простой игры, но такой матч подтверждает, что слабых соперников в финале Олимпиады не бывает. Наши хоккеисты смогли отыграться в практически нереальной ситуации и красиво закончить эту историю. Я счастлив, мы долго ждали, когда золотые медали Олимпиады вернутся в Россию и дождались, ребята — молодцы, проявили характер», — подчеркнул собеседник агентства.

Отечественные хоккеисты в девятый раз завоевали золотые медали Олимпийских игр. Последний раз победу на Играх одержала Объединенная команда в Альбервиле в 1992 году. Сборная СССР побеждала на Играх семь раз (1956, 1964, 1968, 1972, 1976, 1984, 1988).
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25 Февраля, 07:10 Зрители 5075 Финал Gangneung Hockey Centre
Россия 4:3
Овертайм
(1:0, 0:1, 2:2)
Германия
Главные тренеры
Олег Знарок Марко Штурм
Вратари
Кошечкин В. 58:37 (Кошечкин В. 59:04) Аус ден Биркен Д.
1-й период
00:15 Сергей Андронов
Кристиан Эрхофф 11:52
19:59 Вячеслав Войнов (Н. Гусев, К. Капризов)
2-й период
Феликс Шютц (Б. Мацек, П. Хагер) 29:32
Патрик Раймер 29:49
3-й период
53:21 Никита Гусев (К. Капризов, П. Дацюк)
Доминик Кахун (Я. Элиц, Ф. Мауэр) 53:31
Йонас Мюллер (Я. Элиц, Ф. Хердлер) 56:44
57:49 Сергей Калинин
59:04 Никита Гусев (К. Капризов, Арт. Зуб)
Овертайм
Патрик Раймер 69:11
69:40 Кирилл Капризов (Н. Гусев, В. Войнов)
Статистика
4 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Главный судья Марк Лемелин (США)

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