Фетисов: Гусев доминировал на протяжении всего олимпийского турнира
МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Нападающий хоккейной команды олимпийских атлетов из России Никита Гусев выделялся по ходу всего олимпийского турнира. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов, завоевавший бронзовые медали Олимпиады-2002 в качестве главного тренера сборной России.
В воскресенье российские хоккеисты выиграли Олимпиаду, переиграв в финале немцев со счетом 4:3 в овертайме. Гусев забросил две шайбы и сделав две результативные передачи.
«Гусев по ходу Олимпиады превратился в лидера команды, он доминировал на площадке, — отметил Фетисов. — Также хочу отметить и капитана команды Павла Дацюка, который вселял уверенность в молодых ребят (Кирилла Капризова и Гусева). По ходу турнира команда прибавляла от матча к матчу».
Фетисов отметил характер российской команды в финальном матче. «Я ожидал более простой игры, но такой матч подтверждает, что слабых соперников в финале Олимпиады не бывает. Наши хоккеисты смогли отыграться в практически нереальной ситуации и красиво закончить эту историю. Я счастлив, мы долго ждали, когда золотые медали Олимпиады вернутся в Россию и дождались, ребята — молодцы, проявили характер», — подчеркнул собеседник агентства.
Отечественные хоккеисты в девятый раз завоевали золотые медали Олимпийских игр. Последний раз победу на Играх одержала Объединенная команда в Альбервиле в 1992 году. Сборная СССР побеждала на Играх семь раз (1956, 1964, 1968, 1972, 1976, 1984, 1988).
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|25 Февраля, 07:10
|Зрители 5075
|Финал
|Gangneung Hockey Centre
|Олег Знарок
|Марко Штурм
|Кошечкин В. 58:37 (Кошечкин В. 59:04)
|Аус ден Биркен Д.
|1-й период
|00:15
|Сергей Андронов
|Кристиан Эрхофф
|11:52
|19:59
|Вячеслав Войнов (Н. Гусев, К. Капризов)
|2-й период
|Феликс Шютц (Б. Мацек, П. Хагер)
|29:32
|Патрик Раймер
|29:49
|3-й период
|53:21
|Никита Гусев (К. Капризов, П. Дацюк)
|Доминик Кахун (Я. Элиц, Ф. Мауэр)
|53:31
|Йонас Мюллер (Я. Элиц, Ф. Хердлер)
|56:44
|57:49
|Сергей Калинин
|59:04
|Никита Гусев (К. Капризов, Арт. Зуб)
|Овертайм
|Патрик Раймер
|69:11
|69:40
|Кирилл Капризов (Н. Гусев, В. Войнов)
|4
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)