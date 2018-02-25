Норвегия выиграла медальный зачет Олимпиады, российская команда заняла 13-е место

Итоговую победу в медальном зачете одержала сборная Норвегии. До последнего вида программы лидировала сборная Германии, но благодаря победе лыжницы Марит Бьорген в гонке на 30 километров первыми стали норвежцы.

У сборной Норвегии 39 медалей — 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых. Германия стала второй — 13 медаль (14 золотых медалей, 10 серебряных и 7 бронзовых). Отметим, что в случае победы немцев в финале олимпийского хоккейного турнира благодаря большему количеству золота медальный зачет выиграли бы они.

На третьем месте сборная Канады с 23 медалями — 9 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых. На четвертом месте сборная США, на пятом — сборная Голландии. Российская команда сегодня пополнила свою копилку золотой медалью в мужском хоккее. В активе россиян на Играх в Пхенчхане 17 медалей — две золотые, шесть серебряных и 9 бронзовых.

В медальном зачете российская команда заняла 13-е место. Напомним, что на прошлой Олимпиаде в Сочи россияне заняли первое место, после чего итог Игр были пересмотрены из-за скандала с допингом, но после решения CAS на данный момент россияне остаются лидерами медального зачета сочинских Игр.

С полным медальным зачетом вы можете ознакомиться здесь. Зимняя Олимпиада-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) проходила с 9 по 25 февраля.