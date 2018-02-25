Казахстан завершил выступление на ОИ-2018 финишем лыжниц за пределами ТОП-30 в масс-старте

Традиционно, соревнования в лыжных гонках завершают марафоны. Вчера, 25 февраля, состоялся забег на 50 километров «классикой» у мужчин. Лидер сборной Казахстана Алексей Полторанин занял 15-е место.

В заключительный день Олимпиады-2018 женщины приняли участие в марафоне на 30 километров. Казахстан был представлен тремя участницами: Анна Шевченко, Валерия Тюленева и Елена Коломина.

Практически сразу лидерство захватила именитая и титулованная норвежка Марит Бьорген. Начиная с седьмого километра дистанции, Бьорген уверенно шла к своей 15-й олимпийской медали и восьмому «золоту».

Соперницы не смогли поддержать предложенный ею темп. Поначалу в погоню отправились Криста Пармакоски, Кертту Нисканен (обе Финляндия), Шарлотт Кала (Швеция). Однако постепенно разрыв только увеличивался, а состав группы преследования менялся.

Казахстанки без суеты стартовали практически в «хвосте». Но постепенно отыгрывали позиции по ходу дистанции. К 20 километру лучшей была Елена Коломина, преодолевшую эту отметку на 31 месте. Сразу же после нее расположилась Валерия Тюленева. Шевченко в этот момент бежала 37-й. Однако отставание от лидеров к этому моменту было уже порядка восьми секунд.

С золотой медалью было уже понятно. Бьорген была совершенно недостижима. Зато интрига возросла в борьбе за оставшиеся награды. К 25 километру небольшое преимущество имела Пармакоски. Чуть позади бежали Стила Нилсон (Швеция) и Ингвид Остберг (Норвегия).

В итоге тройка лучших выглядела так. Бьорген завоевала «золото» — 1:22:17,6, Пармакоски — «серебро» — 1:24:07,1, а Нилссон — «бронзу» — 1:24:16,5.

Лучшей казахстанкой стала Анна Шевченко — 1:35:36,1. такой результат ей помог расположиться на 31 месте. 32-е место у Тюленевой — 1:35:38,0. Елена Коломина финишировала 33-й — 1:35:38,4.