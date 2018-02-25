Александр Медведев: Российские и немецкие хоккеисты показали игру высочайшего уровня
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Финальный матч между российскими и немецкими хоккеистами на Олимпиаде в Пхёнчхане был высочайшего уровня. Такое мнение ТАСС высказал член правления Федерации хоккея России (ФХР) Александр Медведев.
1/25
Российские хоккеисты обыграли немцев со счетом 4:3 в овертайме и завоевали золотые медали Олимпийских игр.
«Этот матч стал лучшим ответом всем скептикам и нытикам, которые говорят, какой якобы отвратительный хоккей был на Олимпиаде, — сказал Медведев. — Матч был высочайшего уровня. Немцы показали высочайшую организованность, что порядок может побить класс. И 56 секунд им не хватило, потому что наши ребята вцепились и в меньшинстве смогли сравнять счет».
«Везение, конечно, было, но у ребят была воля к победе. Никто не мог представить, что мы проиграем», — добавил он.
Церемония закрытия Игр-2018 состоится в воскресенье в 14:00 мск.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|25 Февраля, 07:10
|Зрители 5075
|Финал
|Gangneung Hockey Centre
Главные тренеры
|Олег Знарок
|Марко Штурм
Вратари
|Кошечкин В. 58:37 (Кошечкин В. 59:04)
|Аус ден Биркен Д.
|1-й период
|00:15
|Сергей Андронов
|Кристиан Эрхофф
|11:52
|19:59
|Вячеслав Войнов (Н. Гусев, К. Капризов)
|2-й период
|Феликс Шютц (Б. Мацек, П. Хагер)
|29:32
|Патрик Раймер
|29:49
|3-й период
|53:21
|Никита Гусев (К. Капризов, П. Дацюк)
|Доминик Кахун (Я. Элиц, Ф. Мауэр)
|53:31
|Йонас Мюллер (Я. Элиц, Ф. Хердлер)
|56:44
|57:49
|Сергей Калинин
|59:04
|Никита Гусев (К. Капризов, Арт. Зуб)
|Овертайм
|Патрик Раймер
|69:11
|69:40
|Кирилл Капризов (Н. Гусев, В. Войнов)
Статистика
|4
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)