Александр Медведев: Российские и немецкие хоккеисты показали игру высочайшего уровня

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Российские хоккеисты обыграли немцев со счетом 4:3 в овертайме и завоевали золотые медали Олимпийских игр.

«Этот матч стал лучшим ответом всем скептикам и нытикам, которые говорят, какой якобы отвратительный хоккей был на Олимпиаде, — сказал Медведев. — Матч был высочайшего уровня. Немцы показали высочайшую организованность, что порядок может побить класс. И 56 секунд им не хватило, потому что наши ребята вцепились и в меньшинстве смогли сравнять счет».

«Везение, конечно, было, но у ребят была воля к победе. Никто не мог представить, что мы проиграем», — добавил он.

Церемония закрытия Игр-2018 состоится в воскресенье в 14:00 мск.