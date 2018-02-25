Медведев поздравил российских хоккеистов с золотом Олимпиады

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<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Наши хоккеисты – олимпийские чемпионы! Спасибо за победу! Поздравляю команду, поздравляю всех нас! <a href="https://twitter.com/hashtag/PyeongChang2018?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#PyeongChang2018</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Olympics?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Olympics</a></p>— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) <a href="https://twitter.com/MedvedevRussia/status/967665862596595712?ref_src=twsrc%5Etfw">25 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Российские хоккеисты в овертайме обыграли сборную Германии со счетом 4:3 в финале зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане и завоевали золотые медали впервые за 26 лет. Во время награждения под звуки олимпийского гимна россияне произносили слова гимна России.

Отечественные хоккеисты девять раз побеждали в олимпийских турнирах. Последняя до сегодняшней победа была одержана Объединенной командой СНГ в Альбервиле в 1992 году. До этого советская сборная семь раз побеждала на Олимпиадах (1956, 1964, 1968, 1972, 1976, 1984, 1988).

Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.