Войнов: Игра немцев в финале Олимпиады не стала неожиданностью для российских хоккеистов
ПХЁНХЧАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Игра хоккеистов сборной Германии в финале олимпийского турнира не стала сюрпризом для россиян. Об этом журналистам рассказал защитник российской команды Вячеслав Войнов.
В воскресенье российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами, переиграв в финале немцев со счетом 4:3 в овертайме. Войнов открыл счет в матче за полсекунды до окончания первого периода.
«Для нас не была неожиданностью игра немцев, смотрели видео. В
После первого матча со сборной Словакии (2:3) главный тренер команды Олег Знарок изменил состав троек нападающих, переведя центрального нападающего и капитана Павла Дацюка к Кириллу Капризову и Никите Гусеву, которые приняли участие во всех четырех заброшенных в финале шайбах.
«Тут нечего и комментировать. Тройка родилась на этом турнире. Раз такой результат, значит, все правильно», — уверен Войнов.
Российские хоккеисты не выигрывали Олимпиаду с 1992 года. Для команды олимпийских атлетов из России это золото стало вторым на Играх в Пхёнчхане.
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|25 Февраля, 07:10
|Зрители 5075
|Финал
|Gangneung Hockey Centre
|Олег Знарок
|Марко Штурм
|Кошечкин В. 58:37 (Кошечкин В. 59:04)
|Аус ден Биркен Д.
|1-й период
|00:15
|Сергей Андронов
|Кристиан Эрхофф
|11:52
|19:59
|Вячеслав Войнов (Н. Гусев, К. Капризов)
|2-й период
|Феликс Шютц (Б. Мацек, П. Хагер)
|29:32
|Патрик Раймер
|29:49
|3-й период
|53:21
|Никита Гусев (К. Капризов, П. Дацюк)
|Доминик Кахун (Я. Элиц, Ф. Мауэр)
|53:31
|Йонас Мюллер (Я. Элиц, Ф. Хердлер)
|56:44
|57:49
|Сергей Калинин
|59:04
|Никита Гусев (К. Капризов, Арт. Зуб)
|Овертайм
|Патрик Раймер
|69:11
|69:40
|Кирилл Капризов (Н. Гусев, В. Войнов)
|4
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)