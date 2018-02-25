Войнов: Игра немцев в финале Олимпиады не стала неожиданностью для российских хоккеистов

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В воскресенье российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами, переиграв в финале немцев со счетом 4:3 в овертайме. Войнов открыл счет в матче за полсекунды до окончания первого периода.

«Для нас не была неожиданностью игра немцев, смотрели видео. В каких-то моментах сыграли неудачно», — отметил хоккеист.

После первого матча со сборной Словакии (2:3) главный тренер команды Олег Знарок изменил состав троек нападающих, переведя центрального нападающего и капитана Павла Дацюка к Кириллу Капризову и Никите Гусеву, которые приняли участие во всех четырех заброшенных в финале шайбах.

«Тут нечего и комментировать. Тройка родилась на этом турнире. Раз такой результат, значит, все правильно», — уверен Войнов.

Российские хоккеисты не выигрывали Олимпиаду с 1992 года. Для команды олимпийских атлетов из России это золото стало вторым на Играх в Пхёнчхане.